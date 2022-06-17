Путин призвал изменить нормы, касающихся арестов бизнесменов

В России необходимо подготовить поправки в нормы о заключении предпринимателей под стражу. Об этом 17 июня в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил президент России Владимир Путин.

С этой инициативой он обратился к правительству и Верховному суду.

«Прошу правительство совместно с Верховным судом подготовить соответствующие поправки в закон. Прошу провести эту работу до 1 октября этого года», — сказал российский лидер.

В обосновании решения он указал, что зачастую в отношении бизнесменов уголовные дела возбуждаются, но до суда не доводятся. «Это давление на компании», — оценил Путин происходящее.

По его словам, осенью этот вопрос будет обсуждаться и власти примут решение по работе правоохранительных органов по данным нормам законодательства.

Также Путин выразил уверенность, что пришло время навсегда отказаться от ряда проверок российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда. Он поручил правительству определить конкретные параметры этой реформы.

Также глава государства счел возможным снижение льготной ипотеки до 7%. Президент обратил внимание на то, что срок действия программы останется прежним — до конца года.

Днем ранее директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов спрогнозировал в беседе с «Известиями», что на ПМЭФ могут снизить сставку по льготной ипотеке на новостройки до 5,7–6%. 16 июня генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко заявил, что в России могут запустить льготную ипотечную программу на бессрочных основаниях для семей с несовершеннолетними детьми.