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Пушилин призвал освободить Киев и всю западную часть Украины

Глава ДНР Пушилин: следовало бы освободить всю Украину, включая ее западные области и русский Киев
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Aleksandr Gusev
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Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил в пятницу, 17 июня, о необходимости освободить всю территорию Украины, включая Киев и западные области страны.

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«Я считаю, правильно было бы <...> освободить всю территорию Украины. Я бы сказал, освобождать всю территорию Украины, и, безусловно, русский город Киев, и Западную Украину в том числе. <...> Это позволит не переложить сложную ответственность на следующее поколение. Потому что мы можем сейчас, где-то остановившись в освобождении, переложить все самое сложное, наверное, на следующее поколение. Правильно это будет? Думаю, все же нет. Поэтому освобождению подлежит вся Украина, если рассуждать, то есть опять же — рассуждать», — сказал он в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее в этот день представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что главной целью российской спецоперации является обеспечение безопасности и спасение мирного населения Донбасса.

Днем ранее Пушилин призвал Вооруженные силы РФ освободить в ходе спецоперации «все русские города», к которым, по его словам, относится в том числе и Одесса. Также он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен предстать перед международным трибуналом по военным преступлениям Украины в Донбассе.

19 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что Вооруженные силы России последовательно осуществляют план по освобождению ДНР и ЛНР.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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