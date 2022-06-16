Президент Украины Владимир Зеленский должен предстать перед международным трибуналом по военным преступлениям Украины в Донбассе. Об этом заявил 16 июня глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин на Санкт-Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ-2022).

«Да», — сказал Пушилин отвечая на соответствующий вопрос «РИА Новости».

16 июня глава Крымского полуострова Сергей Аксенов назвал высказывания украинского лидера «кривляньями», после того как Зеленский пообещал вернуть контроль над Крымом. Как отметил Аксенов, геноцид мирного населения будет продолжаться везде, куда только сможет дотянуться киевский режим.

В тот же день, комментируя слова президента Украины «о возвращении» Крыма под контроль Украины, немецкое издание Der Tagesspiegel заявило, что украинский лидер «потерял ощущение реальности», а украинская армия отступает в Донбассе.

15 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что мировая аудитория уже устала от многочисленных выступлений и интервью президента Украины. Дипломат отметила, что в Европе начинает наставать «момент шока», так как страны уже узнают, с кем на самом деле имели дело и кого так яро защищали.

5 июня обозреватель журнала American Thinker Фрэнк Говард выразил мнение, что Украина уже должна принять мирные предложения Москвы, уступить русскоязычные территории России и согласиться на нейтралитет в геополитическом конфликте между Западом и Россией.

13 мая Зеленский заявил, что никогда не признает автономию Луганской и Донецкой Народных Республик (ДНР и ЛНР), а также российскую принадлежность Крыма.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Киевские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

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