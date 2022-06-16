Реклама
Прямой эфир
Общество
В Подмосковье зацвела лесная брусника
Мир
Российские средства ПВО сбили украинский Су-25 под Харьковом
Экономика
Decathlon закроет часть магазинов в России
Общество
Гражданам Украины и Донбасса не грозит высылка из РФ без разрешительных документов
Общество
Женщины в России стали позже рожать первого ребенка
Мир
Российская авиация уничтожила ЗРК «Бук-М1» и пункт ремонта бронетехники ВСУ
Экономика
X5 Group купит 15 финских супермаркетов Prisma в Санкт-Петербурге
Экономика
Торгпред России рассказал о готовности КНР заместить западные товары
Общество
Власти Москвы заявили об отсутствии негативных изменений на рынке труда
Экономика
Шульгинов заверил в стабильности ситуации в энергетике РФ по сравнению с Западом
Мир
Пушилин выразил надежду на окончание спецоперации к концу 2022 года
Сюжет:

Пушилин заявил о необходимости предать Зеленского международному трибуналу

0
Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский должен предстать перед международным трибуналом по военным преступлениям Украины в Донбассе. Об этом заявил 16 июня глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин на Санкт-Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ-2022).

Обыкновенный терроризм: отряды теробороны наводят ужас на жителей Украины
Уголовники с оружием убивают и мародерствуют

«Да», — сказал Пушилин отвечая на соответствующий вопрос «РИА Новости».

16 июня глава Крымского полуострова Сергей Аксенов назвал высказывания украинского лидера «кривляньями», после того как Зеленский пообещал вернуть контроль над Крымом. Как отметил Аксенов, геноцид мирного населения будет продолжаться везде, куда только сможет дотянуться киевский режим.

В тот же день, комментируя слова президента Украины «о возвращении» Крыма под контроль Украины, немецкое издание Der Tagesspiegel заявило, что украинский лидер «потерял ощущение реальности», а украинская армия отступает в Донбассе.

15 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что мировая аудитория уже устала от многочисленных выступлений и интервью президента Украины. Дипломат отметила, что в Европе начинает наставать «момент шока», так как страны уже узнают, с кем на самом деле имели дело и кого так яро защищали.

5 июня обозреватель журнала American Thinker Фрэнк Говард выразил мнение, что Украина уже должна принять мирные предложения Москвы, уступить русскоязычные территории России и согласиться на нейтралитет в геополитическом конфликте между Западом и Россией.

13 мая Зеленский заявил, что никогда не признает автономию Луганской и Донецкой Народных Республик (ДНР и ЛНР), а также российскую принадлежность Крыма.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Киевские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022