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В Германии назвали заявление Зеленского о Крыме оторваными от реальности

Der Tagesspiegel: заявления Владимира Зеленского о Крыме оторваны от реальности
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Заявление президента Украины Владимира Зеленского «о возвращении» Крыма под контроль Украины далеки от реальности. Об этом говорится в статье немецкого издания Der Tagesspiegel.

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13 мая Зеленский заявил, что Киев никогда не признает автономию Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР), а также российскую принадлежность Крыма.

«Потерял ли человек чувство реальности? Украинская армия отступает в Донбассе», — пишет издание.

Der Tagesspiegel задается вопросом, как должны отреагировать канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги на заявление Зеленского «Украинский флаг снова будет развеваться над Ялтой и Судаком, над Джанкоем и Евпаторией».

В статье говорится о том, что после возвращения Крыма Россия там построила прочную оборону, а «украинцы не могут даже удержать линию фронта на востоке». Также задаются вопросом, к чему стремится Зеленский своим заявлением, столь далеким от сегодняшней реальности?

Как утверждает Der Tagesspiegel, Зеленский использует Крым, чтобы понять насколько далеко готовы зайти западные главы государств в помощи Украине.

«Но Шольц, Макрон и Драги тоже мечтают об удобном для них пути переговоров, избавляющем их от трудных решений», — заключили в газете.

14 июня читатели болгарского Dir раскритиковали Зеленского после слов о Крыме, назвав его самым вредным человеком для украинского народа. Другой считает, что у Украины больше присоединиться к Крыму, чем Крым к Украине.

Ранее в тот день глава полуострова Сергей Аксенов назвал высказывание украинского лидера кривляньями. Он отметил, что геноцид мирного населения будет продолжаться везде, куда только сможет дотянуться киевский режим.

4 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Киев признать сложившиеся на Украине территориальные реалии. Она напомнила, что киевский режим пришел к власти антиконституционным путем и восемь лет применял военную силу против мирных жителей Донбасса, что стало причиной образования ЛНР и ДНР и воссоединения Крыма с Россией.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин на фоне обострения в Донбассе из-за украинских обстрелов объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик.

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