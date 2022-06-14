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В Болгарии возмутились обещанием Зеленского вернуть контроль над Крымом

Читатели болгарского Dir раскритиковали Зеленского после слов о Крыме
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Читателей болгарского издания Dir возмутили обещания президента Украины Владимира Зеленского вернуть контроль над Крымом и Донбассом.

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Соответствующее заявление Зеленский опубликовал в Telegram-канале.

«Какой Крым ты собираешься возвращать, шутник, твоя страна разваливается, твой народ бежит», — выразил мнение один из читателей.

Другой отметил, что Зеленский «на данный момент самый вредный человек для украинского народа».

«Украина имеет больше шансов присоединиться к Крыму, чем Крым — присоединиться к Украине», — написал еще один пользователь.

Ранее в этот день глава полуострова Сергей Аксенов назвал высказывание украинского лидера кривляньями. Он отметил, что геноцид мирного населения будет продолжаться везде, куда только сможет дотянуться киевский режим.

13 мая Зеленский заявил, что Киев никогда не признает автономию Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а также российскую принадлежность Крыма.

4 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Киев признать сложившиеся на Украине территориальные реалии. Она напомнила, что киевский режим пришел к власти антиконституционным путем и восемь лет применял военную силу против мирных жителей Донбасса, что стало причиной образования ЛНР и ДНР и воссоединения Крыма с Россией.

Между тем 11 июня депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер сообщил, что в западных странах накапливается «усталость» от Украины, что выражается в призывах к Киеву уступить часть территорий. Зеленский отмечал, что Украину склоняют к перемирию на невыгодных условиях ради скорейшей деэскалации конфликта.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин на фоне обострения в Донбассе из-за украинских обстрелов объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

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