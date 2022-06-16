Пушилин призвал освободить все русские города в ходе спецоперации

Военные Вооруженных сил России должны в ходе специальной военной операции по защите жителей Донбасса освободить «все русские города», к которым относится в том числе и Одесса. К этому призвал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 16 июня в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022).

Главной причиной, по которой необходимо освобождать города, по мнению Пушилина, является продолжение западными странами поставок оружия на Украину. Из-за этого впоследствии глава государства Владимир Зеленский, по мнению главы региона, должен будет предстать перед трибуналом.

«Если противник получает серьезное вооружение с большой дальностью поражения, то, конечно, нам придется тогда принимать соответствующие решения», — заявил лидер ДНР.

15 июня американский постпред при НАТО Джулианна Смит заявила о постоянных изменениях в списке запрашиваемого Украиной оружия. Это, по ее словам, приводит к трудностям для Вашингтона и его союзников в поставках.

Незадолго до этого американский лидер Джо Байден в ходе разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон выделяет Киеву Новый пакет военной помощи на общую сумму в $1 млрд. Она будет включать в себя дополнительные артиллерийские орудия и средства береговой защиты, а также боеприпасы для артиллерии и передовых ракетных систем. Министр обороны США Ллойд Остин добавил сообщение информацией о поставке Германией Киеву трех реактивных систем залпового огня (РСЗО) и управляемых снарядов для них. Пентагон предоставит Киеву две системы противокорабельных ракет «Гарпун», 18 гаубиц M777, 36 тыс. снарядов калибра 155 мм. Также Украина получит управляемые боеприпасы для РСЗО.

14 июня российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов также заявил, что поставки Киеву реактивных систем залпового огня HIMARS, озвученные Пентагоном, свидетельствуют о нацеленности США на эскалацию конфликта вокруг Украины и об отсутствии намерений урегулировать геополитическую проблему мирным путем.

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что продолжающиеся поставки западного вооружения имеют только одну цель — затянуть как можно дольше конфликт. Кроме того, российский лидер подчеркивал, что Запад подталкивает Киев к кровопролитию, поставляя оружие и наемников. Ранее в Кремле подчеркивали, что на спецоперацию данные поставки не повлияют.

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