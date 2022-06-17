В Кремле оценили призыв Пушилина освободить все русские города

Главной целью российской спецоперации является обеспечение безопасности и спасение мирного населения Донбасса. Об этом в пятницу, 17 июня, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Главная цель — обеспечение безопасности и спасение людей Донбасса от варварских обстрелов со стороны (Вооруженных сил Украины. — Ред.)», — заявил он.

Таким образом он прокомментировал призыв главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина освободить «все русские города», к которым относится в том числе и Одесса.

9 июня Песков заявил, что спецоперация закончится тогда, когда будут достигнуты ее цели.

8 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что задачи, поставленные в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ в Донбассе, достигаются. При этом дипломат подчеркнул, что уделяется особое внимание минимизации ущерба для гражданского населения, а также военных ВС РФ и ЛДНР.

До этого, 19 апреля, министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что Вооруженные силы России последовательно осуществляют план по освобождению ДНР и ЛНР.

Как отметил в беседе с «Известиями» первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, президент России Владимир Путин обозначил цели спецоперации, речи о войне России с Украиной не идет. Операция проводится для сохранения жизни и здоровья жителей ДНР и ЛНР.

Россия объявила о начале проведения спецоперации 24 февраля в ответ на обострившуюся в середине февраля ситуацию в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

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