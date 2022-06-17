Госдеп США заявил о проверке сведений о третьем пропавшем на Украине американце

Америка начала проверку сведений о еще одном гражданине США, который, по данным Вашингтона, пропал без вести на Украине. Такое заявление сделал официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс в четверг, 16 июня.

«Поступают сообщения еще об одном американце, местоположение которого неизвестно. Я не могу пока привести какой-то конкретики. У нас было понимание, что этот человек отправился на Украину для участия в военных действиях», — рассказал Прайс на брифинге, который транслировал официальный YouTube-канал агентства Reuters.

Пресс-секретарь добавил, что по предположениям американских властей гражданин страны мог пропасть на Украине в последние несколько недель.

Днем ранее Госдеп заявил о том, что США будут внимательно следить за ситуацией с якобы взятыми в плен под Харьковом двумя американскими наемниками, пропавшими ранее. При этом внешнеполитическое ведомство не смогло подтвердить подлинность сведений о взятии американцев в плен.

Представители иностранных государств продолжают участвовать в конфликте в Донбассе в качестве наемников вместе с украинскими боевиками, несмотря на рекомендации российской стороны отказаться от данной инициативы. Так, 16 июня помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев сообщил, что в Северодонецке замечены наемники из Великобритании и Польши.

Иностранных наемников, помогающих украинским неонацистам, привлекают к уголовной ответственности. В частности, 9 июня Верховный суд ДНР приговорил двоих британских иностранных наемников — Эйдена Аслина и Шона Пиннера — к смертной казни, также был осужден подданный Марокко Саадун Брагим. Отмечается, что в течение месяца иностранцы смогут подать апелляцию на решение суда, однако власти ДНР относятся к этому скептически. Так, глава республики Денис Пушилин заявил 12 июня о том, что оснований для помилования приговоренных военных преступников нет.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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