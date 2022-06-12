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Пушилин заявил об отсутствии оснований для помилования иностранных наемников

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Фото: ТАСС/Гердо Владимир
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Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что не видит оснований для помилования иностранных наемников, которые были приговорены судом народной республики к смертной казни.

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«В первую очередь я должен руководствоваться тем судебным решением, которое принято. По характеру тех статей, тех правонарушений, которые они совершили, я не вижу оснований, предпосылок для того, чтобы я вышел с таким решением о помиловании», — сказал он журналистам.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил двоих британских иностранных наемников — Эйдена Аслина и Шона Пиннера — к смертной казни, также был осужден гражданин Марокко Саадун Брагим. В течение месяца иностранцы смогут подать апелляцию на решение суда.

За день до этого подсудимые признали вину по ст. 232 Уголовного кодекса ДНР («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»). Пиннер и Брагим также признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти.

Судебный процесс над иностранными боевиками начался в Донецке 7 июня. Их обвинили в наемничестве и совершении преступлений, направленных на насильственный захват и удержание власти, а также в прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности на территории ДНР.

После вынесения приговора Украина, США и Великобритания заявили, что наемники должны считаться военнопленными. Однако, как ранее отмечали в ДНР и Минобороны РФ, приезжающие добровольно воевать в Донбасс боевики не считаются комбатантами. Официальный представитель МИД Мария Захарова также подчеркнула, что осужденные являются не военнопленными, а наемниками, по международному гуманитарному праву они просто не имеют права на статус военнопленного.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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