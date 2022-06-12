Пушилин заявил об отсутствии оснований для помилования иностранных наемников
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что не видит оснований для помилования иностранных наемников, которые были приговорены судом народной республики к смертной казни.
«В первую очередь я должен руководствоваться тем судебным решением, которое принято. По характеру тех статей, тех правонарушений, которые они совершили, я не вижу оснований, предпосылок для того, чтобы я вышел с таким решением о помиловании», — сказал он журналистам.
9 июня Верховный суд ДНР приговорил двоих британских иностранных наемников — Эйдена Аслина и Шона Пиннера — к смертной казни, также был осужден гражданин Марокко Саадун Брагим. В течение месяца иностранцы смогут подать апелляцию на решение суда.
За день до этого подсудимые признали вину по ст. 232 Уголовного кодекса ДНР («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»). Пиннер и Брагим также признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти.
Судебный процесс над иностранными боевиками начался в Донецке 7 июня. Их обвинили в наемничестве и совершении преступлений, направленных на насильственный захват и удержание власти, а также в прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности на территории ДНР.
После вынесения приговора Украина, США и Великобритания заявили, что наемники должны считаться военнопленными. Однако, как ранее отмечали в ДНР и Минобороны РФ, приезжающие добровольно воевать в Донбасс боевики не считаются комбатантами. Официальный представитель МИД Мария Захарова также подчеркнула, что осужденные являются не военнопленными, а наемниками, по международному гуманитарному праву они просто не имеют права на статус военнопленного.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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