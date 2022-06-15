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США прокомментировали сообщения о взятых в плен под Харьковом американских наемниках

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Госдепартамент США внимательно следит за ситуацией с двумя американскими гражданами, которые, предположительно, были взяты в плен российскими военными под Харьковом. Об этом в среду, 15 июня, заявил пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

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«Мы внимательно следим за ситуацией и находимся в контакте с украинскими властями... Из соображений конфиденциальности у нас нет дальнейших комментариев», — цитирует дипломата телеканал CNN.

Кроме того, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга отметил, что американские власти в курсе сообщений о якобы взятых в плен гражданах США, но не могут пока что подтвердить их достоверность.

«Я не могу подтвердить эти сообщения. Мне стало об этом известно только перед тем, как я пришел сюда. Мы приложим все силы, чтобы проследить за этим. Конечно же, если это правда, то мы сделаем всё возможное, чтобы безопасным образом вернуть их домой», — указал он. Трансляция выступления велась в Twitter Белого дома.

Кирби также напомнил, что Соединенные Штаты выступают против того, чтобы американцы ездили на Украину и участвовали в боевых действиях.

Ранее в этот день газета The Telegraph сообщила, что двое бывших военнослужащих США попали в плен под Харьковом во время проведения спецоперации по защите Донбасса. По информации издания, пленными оказались 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хьюн. Они отправились в качестве добровольцев воевать на стороне боевиков Украины. Уточняется, что инцидент произошел на прошлой неделе.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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