Двое бывших военнослужащих США попали в плен под Харьковым во время проведения спецоперации по защите Донбасса. Об этом 15 июня сообщила газета The Telegraph.

По информации издания, пленными оказались 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хьюн. Они отправились в качестве добровольцев воевать на стороне Вооруженных сил Украины. Уточняется, что наемники попали в плен во время боев под Харьквым на прошлой неделе.

Сослуживец Дрюке и Хьюна сообщил, что мужчинам предоставили неточные данные о нахождении российских войск.

«Нам сказали, что город свободен, когда выяснилось, что русские уже штурмуют его», —сказал он.

Верховный суд ДНР 9 июня приговорил двоих британских иностранных наемников — Эйдена Аслина и Шона Пиннера — к смертной казни, также был осужден гражданин Марокко Саадун Брагим. В течение месяца иностранцы смогут подать апелляцию на решение суда. Судебный процесс над пленными из «Азовстали» начался в Донецке 7 июня. Наемникам предъявили обвинение в совершении преступлений, направленных на насильственный захват и удержание власти, а также в прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности на территории ДНР.

Блинкен, в свою очередь, заявил, что американская администрация выразила озабоченность из-за вынесения смертного приговора троим иностранным наемникам судом ДНР. Вашингтон призвал Россию с уважением относиться к международному гуманитарному праву, включая права и защиту, предоставляемую «военнопленным».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позже, 10 июня, указала на то, что реакция Лондона на приговор наемникам доходит до истерики. По ее словам, российская сторона информировала посольство Великобритании в Москве, что по вопросам плененных следует обращаться к властям ДНР или ЛНР. Однако британские власти не проявили никакой инициативы.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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