Вучич назвал проблемой для Европы возможное прекращение поставок газа из РФ

Президент Сербии Александр Вучич 8 июня заявил, что «с ужасом ожидает», когда прекратятся поставки российского газа, поскольку это станет проблемой для Европы.

«Мы уже сейчас с ужасом смотрим на то, что происходит в энергетике. Представьте самый плохой сценарий: Россия по какой-либо причине прекращает поставки газа — не нам, а Европе. <…> Мы не можем ввозить сегодня российскую нефть, которая на $31 за баррель дешевле, чем нефть из Киркука. В условиях недостатка газа взлетает цена на электричество, не будет электроэнергии достаточно даже в Швейцарии, не говорю о нас здесь, и ее неоткуда будет взять <...>, у всех будут проблемы», — сказал он в эфире канала Pink.

Сербский лидер отметил, что предстоящая зима «будет чрезвычайно трудной», и призвал соседние страны подходить к решению проблем совместно.

По его словам, в настоящий момент в газохранилищах Сербии хранится 197 млн куб. м газа.

29 мая Вучич заявил, что предстоящей зимой цены на газ в Европе смогут подняться до $5 тыс. за 1 тыс. куб. м. Он отметил, что сейчас цена за 1 тыс. кубов составляет около $960, но пока еще лето и потребление низкое.

В тот же день президент России Владимир Путин заверил сербского коллегу в том, что РФ и далее будет поставлять природный газ в Сербию.

21 мая Вучич признался, что другие государства оказывают давление на Белград по вопросу санкций. Однако, как заверил президент, он и его коллеги намерены придерживаться своей политики до последнего. Вучич назвал любые санкции аморальными и бессмысленными.

Между тем Сербия взяла курс на снижение зависимости от энергоносителей из РФ. Так, 17 мая министр энергетики Зорана Михайлович сообщила о планах нарастить объем закупок в других странах. К сентябрю 2023 года должно быть завершено строительство газотранспортной связки между Сербией и Болгарией. В то же время Белград ведет переговоры с Москвой о новом контракте на поставки газа. Сербская сторона надеется получить цену ниже рыночной в $950 за 1 тыс. куб. м.

4 июня заместитель польского министра иностранных дел Павел Яблоньский сообщил, что ЕС согласовывает седьмой пакет антироссийских санкций. Как подчеркнул политик, новый пакет должен затронуть поставки газа из РФ и отключение банков страны от системы международных платежей SWIFT, в частности Газпромбанка.

2 июня страны ЕС согласовали шестой пакет санкций против России. В него входит в том числе и поэтапный отказ стран союза от импорта российской нефти, перевозимой по морю, — в течение шести месяцев, нефтепродуктов — в течение восьми месяцев. К концу года союз рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти. При этом запрет исключает экспорт по трубопроводу «Дружба», чтобы удовлетворить возражения Венгрии и других стран, не имеющих выхода к морю.

Санкции против России были введены рядом стран после того, как 24 февраля президент РФ объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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