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Варшава подтвердила подготовку седьмого пакета антироссийских санкций

Замглавы МИД Польши Яблоньский: ЕС начал работу над седьмым пакетом антироссийских санкций
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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Страны Евросоюза (ЕС) согласовывают седьмой пакет антироссийских санкций. Об этом в субботу, 4 июня, рассказал заместитель польского министра иностранных дел Павел Яблоньский.

«Мы видим попытки переложить ответственность на Россию»
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«Конечно», — приводит его ответ на соответствующий вопрос «Польское радио».

Как подчеркнул политик, седьмой пакет должен затронуть поставки российского газа и отключение банков страны от системы международных платежей SWIFT, в частности, Газпромбанка.

Кроме того, Яблоньский добавил, что необходимо эмбарго на технологии, которые по-прежнему могут поставляться в Россию и использоваться Россией в ее промышленности.

При этом напомнил, что многие страны ЕС решились открыть счета в Газпромбанке, чтобы совершать платежи как бы формально в евро и долларах, которые конвертируются в рубли.

Ранее, 2 июня, страны ЕС согласовали шестой пакет санкций против России. В частности, запрет введен на морские поставки нефти, но исключает экспорт по трубопроводам, по которым члены ЕС, включая Венгрию, Германию и Польшу, получали около трети сырья. Это охватывает более двух третей импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования.

Запрет на импорт сырой нефти из России в Евросоюз начнет действовать через полгода после введения шестого пакета санкций. Кроме того, через восемь месяцев после этого начнет действовать и запрет на закупки нефтепродуктов из РФ. При этом все эти ограничения не относятся к поставкам по нефтепроводу «Дружба».

Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла о саморазрушительных последствиях санкций. Отмечалось, что санкции вредят прежде всего жителям самих стран Евросоюза, а Россия «достойно» выдержит ограничения.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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