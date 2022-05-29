Европе предрекли зимой цены на газ в $5 тыс. за тысячу кубометров

Предстоящей зимой цены на газ в Европе смогут подняться до $5 тыс. за 1 тыс. куб. м. Об этом 29 мая рассказал в интервью порталу Blic президент Сербии Александр Вучич.

Так он прокомментировал телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным в воскресенье, в ходе которых была достигнута договоренность о заключении нового трехлетнего контракта на поставку газа, причем формула расчета останется прежней.

«Самое главное для нас — истечение срока действия газового соглашения. Мы согласовали основные элементы, благоприятные для Республики Сербия», — сказал сербский лидер.

По его словам, цена на российский газ для Сербии будет очень выгодной.

«В зависимости от дополнительных переговоров с «Газпромом» мы сможем назвать вам точную цену. Если считать сейчас, то это в три раза меньше, а зимой это будет в 10 раз меньше, чем будет платить Европа», — пояснил Вучич.

Он добавил, что в настоящее время цена за 1 тыс. кубов составляет около $960, но пока еще лето и потребление низкое. Зимой, по его словам, газ подорожает до 3,5 тыс., а может, даже до $4–5 тыс.

Утром в воскресенье Путин заверил Вучича в том, что РФ и далее будет поставлять природный газ в Сербию. Политики обсудили и возможности по обеспечению дополнительными объемами газа.

Накануне Вучич заявил, что планирует провести телефонные переговоры с Путиным и попросить о дополнительных объемах газа для Сербии. Он отметил, что речь идет о дополнительных 6 млн куб. м газа для республики.

17 декабря сербский лидер отметил, что энергокризис и рост цен на электроэнергию вызваны глупыми и безответственными заявлениями европейских политиков. Он отметил, что Сербию спасло строительство на ее территории «Балканского потока», за что страна получила скидку на газ от России.

10 декабря президент Сербии сообщил, что страна остро нуждается в дополнительных объемах газа. По его словам, на год есть дополнительные объемы газа в 2 млрд куб. м, на пять месяцев это 920 млн куб. м по цене $270 за 1 кубометр. Но стране требуется больше газа, а его нет даже при желании купить, посетовал Вучич.