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Вучич намерен попросить у Путина дополнительные объемы газа для Сербии

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что планирует провести в субботу, 25 декабря, телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и попросить о дополнительных объемах газа для Сербии.

По его словам, речь идет о дополнительных 6 млн куб. м газа для республики.

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Вучич отметил, что снова попросил о беседе с российским лидером, назвав себя «надоедливым».

«Завтра я буду снова разговаривать по телефону с президентом Путиным. <…> Я буду просить его о дополнительных объемах газа среди прочего, обо всех других вопросах и других вещах мы также поговорим — конец года, мы проанализируем всё, что произошло», — заявил Вучич в интервью каналу «ТВ Прва».

17 декабря Вучич заявил, что энергокризис и рост цен на электроэнергию вызваны глупыми и безответственными заявлениями европейских политиков. Он отметил, что Сербию спасло строительство на ее территории «Балканского потока», за что страна получила скидку на газ от России.

Несколькими днями ранее сербский лидер выразил надежду, что в скором времени Сербия договорится с Россией о дополнительных поставках газа по сниженным ценам. Он надеется, что Москва пойдет навстречу Белграду после переговоров с президентом России Владимиром Путиным и главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

10 декабря президент Сербии сообщил, что страна остро нуждается в дополнительных объемах газа и ведет переговоры о его покупке в России. По его словам, на год есть дополнительные объемы газа в 2 млрд куб. м, на пять месяцев это 920 млн куб. м по цене $270 за 1 кубометр. Но стране требуется больше газа, а его нет даже при желании купить, посетовал глава Сербии.

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