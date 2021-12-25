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Путин по телефону обсудил с Вучичем поставки газа

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Президент России Владимир Путин и сербский лидер Александр Вучич провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили поставки газа. Об этом стало известно в субботу, 25 декабря.

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«Президент Вучич и президент Путин рассмотрели энергетическую ситуацию в Европе и мире, продолжив разговор, который вели месяц назад в Сочи. Президент Путин заверил президента Вучича, что Россия будет придерживаться договоренностей и что Сербия этой зимой будет иметь достаточные объемы газа», — рассказали в пресс-службе президента Сербии.

В сообщении также отмечается, что Путин и Вучич говорили о возможностях по обеспечению дополнительными объемами газа.

Других подробностей не сообщается.

Накануне Вучич заявил, что планирует провести телефонные переговоры с Путиным и попросить о дополнительных объемах газа для Сербии. Он отметил, что речь идет о дополнительных 6 млн куб. м газа для республики.

17 декабря Вучич заявил, что энергокризис и рост цен на электроэнергию вызваны глупыми и безответственными заявлениями европейских политиков. Он отметил, что Сербию спасло строительство на ее территории «Балканского потока», за что страна получила скидку на газ от России.

Несколькими днями ранее сербский лидер выразил надежду, что в скором времени Сербия договорится с Россией о дополнительных поставках газа по сниженным ценам. Он надеется, что Москва пойдет навстречу Белграду после переговоров с президентом России Владимиром Путиным и главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

10 декабря президент Сербии сообщил, что страна остро нуждается в дополнительных объемах газа и ведет переговоры о его покупке в России. По его словам, на год есть дополнительные объемы газа в 2 млрд куб. м, на пять месяцев это 920 млн куб. м по цене $270 за 1 кубометр. Но стране требуется больше газа, а его нет даже при желании купить, посетовал глава Сербии.

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