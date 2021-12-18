Президент Сербии обвинил политиков Европы в энергокризисе

Энергокризис и рост цен на электроэнергию вызваны глупыми и безответственными заявлениями европейских политиков. Такое заявление сделал президент Сербии Александар Вучич в пятницу, 17 декабря.

«Европу в этом году ожидает ад в вопросе цены на электричество. <...> Наступил ад в Европейском союзе и на мировом рынке благодаря безответственным политикам из Европы, поэтому цены на газ и на электричество такие. Из-за глупых заявлений отдельных политиков в Европе цена сегодня $1 700 за 1 тыс. куб. м газа. Представьте, если бы я не договорился с президентом России Владимиром Путиным о цене, сколько миллионов бы мы платили. Мы сэкономили €8,6 млн для Сербии ежедневно», — слова сербского лидера передает канал Alo.

Он отметил, что Сербию спасло строительство на своей территории «Балканского потока», за что страна получила скидку на газ от России.

14 декабря Вучич выразил надежду, что в скором времени страна договорится с Россией о дополнительных поставках газа по сниженным ценам. Он надеется, что Москва пойдет навстречу Белграду после переговоров с президентом России и главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

10 декабря Вучич сообщил, что Сербия остро нуждается в дополнительных объемах газа и ведет переговоры о его покупке в России. По его словам, на год есть дополнительные объемы газа в 2 млрд куб. м, на пять месяцев это 920 млн куб. м по цене $270 за 1 куб. м. Но стране требуется больше газа, а его нет, даже при желании купить, посетовал глава Сербии.