Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
США спрогнозировали перспективы диалога с Россией
Мир
Россия запретила въезд семи британцам в ответ на санкции Лондона
Общество
Суд отправил под домашний арест главу межрайонной ИФНС в Москве
Мир
Канада снимет запрет на въезд из стран Африки
Общество
СК начал проверку по факту пожара на «Северной верфи» в Петербурге
Мир
Президент Сербии обвинил политиков Европы в энергокризисе
Общество
В Новый год общественный транспорт Москвы будет бесплатным
Мир
США заявили об ожидании дипломатического прогресса вокруг Украины
Мир
В США заявили о подрывных действиях чиновников Трампа в борьбе с COVID-19
Мир
Госдеп заявил об открытости США для консультаций с РФ в формате НАТО и ОБСЕ
Сюжет:

Президент Сербии обвинил политиков Европы в энергокризисе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Энергокризис и рост цен на электроэнергию вызваны глупыми и безответственными заявлениями европейских политиков. Такое заявление сделал президент Сербии Александар Вучич в пятницу, 17 декабря.

Газовый контакт: о чем Москва и Белград договорились в Сочи
Владимир Путин сообщил, что РФ найдет решение по ценам на газ, которое будет выгодно всем сторонам

«Европу в этом году ожидает ад в вопросе цены на электричество. <...> Наступил ад в Европейском союзе и на мировом рынке благодаря безответственным политикам из Европы, поэтому цены на газ и на электричество такие. Из-за глупых заявлений отдельных политиков в Европе цена сегодня $1 700 за 1 тыс. куб. м газа. Представьте, если бы я не договорился с президентом России Владимиром Путиным о цене, сколько миллионов бы мы платили. Мы сэкономили €8,6 млн для Сербии ежедневно», — слова сербского лидера передает канал Alo.

Он отметил, что Сербию спасло строительство на своей территории «Балканского потока», за что страна получила скидку на газ от России.

14 декабря Вучич выразил надежду, что в скором времени страна договорится с Россией о дополнительных поставках газа по сниженным ценам. Он надеется, что Москва пойдет навстречу Белграду после переговоров с президентом России и главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

10 декабря Вучич сообщил, что Сербия остро нуждается в дополнительных объемах газа и ведет переговоры о его покупке в России. По его словам, на год есть дополнительные объемы газа в 2 млрд куб. м, на пять месяцев это 920 млн куб. м по цене $270 за 1 куб. м. Но стране требуется больше газа, а его нет, даже при желании купить, посетовал глава Сербии.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021