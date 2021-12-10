Вучич заявил о необходимости покупки дополнительных объемов газа у России

Сербия остро нуждается в дополнительных объемах газа и ведет переговоры о его покупке в России. Об этом заявил журналистам сербский президент Александр Вучич в пятницу, 10 декабря.

По его словам, ситуация «очень тяжелая» и у Сербии, и во всем балканском регионе — например, в Македонии, Черногории — покупают голубое топливо по цене, которая «убивает», — €350 за мегаватт/час (МВт/ч).

«У нас есть на год дополнительные объемы газа в 2 млрд кубометров, на пять месяцев — это 920 млн кубометров по цене $270. Но нам нужно больше газа, а сейчас его нет, даже если вы хотите его купить. Поэтому я попросил [главу «Сербиягаза» Душана] Баятовича поехать в Санкт-Петербург и Москву и попросить о дополнительных объемах, чтобы наши фабрики выжили и не закрылись», — приводит газета Danas слова Вучича.

Сербский лидер выразил обеспокоенность в связи с ценой газа на бирже в $1250, отметив, что в таком случае ежедневно нужно платить свыше $1 млн на 1 млн куб м, в то время как Белград приобретает по 5 млн куб. м в день, а в месяц это составит $150 млн.

«К счастью, мы решили проблему на предстоящие шесть месяцев, но нам нужно решить и вопрос дополнительных объемов, у нас самая низкая цена на шесть месяцев, а что потом — надо говорить с русскими», — подчеркнул политик.

7 декабря Вучич провел переговоры с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, который заверил его, что республика не останется без газа. За январь–ноябрь 2021 года холдинг поставил в сербской стороне на 57% больше газа, чем за весь прошлый год.

В конце ноября Вучич заявил в эфире программы Hit Tvit на телеканале Pink, что страна сэкономила не менее €1 млрд за счет цены на газ, установленной в ходе переговоров с Россией. Он пообещал продолжить работать над поддержанием самых низких цены на газ в Европе. Политик отметил, что стоимость газа в европейских государствах составляет от €650 до €1 200 за тысячу кубометров, в то время как его страна платит €270.

По итогам переговоров в Сочи 25 ноября Россия сохранила цену на газ для Сербии на уровне $270 за тыс. куб. м на ближайшие полгода. После Белграду будут предложены условия по долгосрочному контракту, которые Вучич назвал исключительными.

С 1 января «Газпром» начал поставлять газ в Сербию по новому маршруту. Из России ресурс транспортируется по морскому трубопроводу «Турецкий поток» и далее по территории Турции. Затем по национальной газотранспортной системе Болгарии он поступает в Сербию.​