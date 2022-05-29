Россия продолжит поставки природного газа в Сербию

Президент России Владимир Путин заверил сербского коллегу Александра Вучича в том, что РФ и далее будет поставлять природный газ в Сербию. Об этом лидеры двух стран условились в ходе телефонного разговора, сообщила в воскресенье, 29 мая, пресс-служба Кремля.

Как отмечается, главы государств обсудили актуальную повестку дня двусторонних отношений, включая шаги по расширению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.

«Подтверждён обоюдный настрой на последовательное укрепление стратегического партнёрства между Россией и Сербией на основе традиционно тесных связей народов двух стран. Условлено, в частности, о том, что Россия и далее будет бесперебойно поставлять природный газ в Сербию», — говорится в сообщении.

Кроме того, Путин и Вучич обсудили ситуацию на Украине и развитие событий вокруг Косово, а также подтвердили взаимный настрой на последовательное укрепление стратегического партнерства двух стран.

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