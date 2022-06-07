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Пушков ответил на удивление Финляндии из-за реакции России на вступление в НАТО

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Фото: REUTERS/Lehtikuva/Heikki Saukkomaa
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Глава полиции государственной безопасности Финляндии Антти Пелттари зря удивился реакции России на вступление его страны в НАТО. Об этом в понедельник, 6 июня, написал российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

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«Глава разведки Финляндии Пелттари напрасно удивляется отсутствию давлению со стороны России в связи с готовящимся вступлением Финляндии в НАТО», — заявил он.

По словам Пушкова, ситуация в районе Балтики будет зависеть от того, какие формы примет членство Финляндии в Североатлантическом альянсе, в частности появятся ли военные базы и объекты НАТО на финской территории.

Сенатор добавил, что Москва своим поведением показывает отсутствие стремления к конфликту с НАТО или кандидатами на вступление в него, а спецоперация по защите Донбасса не распространяется на страны альянса, пока они не переходят к прямому столкновению с Россией.

«Москва добивается укрепления своей безопасности на юго-западном направлении, но не дестабилизации всей Европы. Этого на Западе предпочитают не видеть. Но именно это следует из действий и политики Москвы», — заключил он.

Об отсутствии давления России на Финляндию из-за вступления в НАТО Пелттари заявил 5 июня. Он отметил, что Хельсинки ожидали от Москвы кибератак и гибридных выпадов во время обсуждения заявки Финляндии на вступление в НАТО, но этого не произошло, что является «позитивным» моментом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Пелттари, сказал, что Россия никогда не представляла никакой угрозы как для Финляндии, так и для Швеции.

18 мая Финляндией и Швецией были поданы заявки на вступление в Североатлантический альянс. При этом Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении стран в организацию.

Однако позже, 23 мая, сообщила о готовности Анкары содействовать вступлению скандинавских стран в альянс, если удастся разрешить противоречия по вопросам поддержки этими странами курдов, которых Турция считает причастными к террористической деятельности.

МИД России критически отреагировал на заявление властей скандинавских стран о планах по присоединению к альянсу, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет.

16 президент РФ Владимир Путин заявил, что расширение НАТО носит искусственный характер. По его словам, делается это в интересах внешнеполитических интересов США.

Путин отмечал, у России нет проблем с этими странами, и их вступление в НАТО не создает угроз для Москвы. Однако он указал, что расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет ответную реакцию со стороны РФ.

В тот же день Песков заявил, что Москва будет внимательно следить, какие будут последствия вступления этих стран в НАТО с точки зрения безопасности РФ, которая должна быть обеспечена в безусловном порядке.

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