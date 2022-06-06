В Иране обвинили Байдена в поставках Киеву РСЗО наступательного характера

Президент США Джо Байден намеренно скрыл наступательный характер реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые передал Украине в рамках пакета военной помощи. Об этом рассказал обозреватель иранского портала Javan Али Ганади 1 июня.

Журналист напомнил о том, что Джо Байден в статье для The New York Times подтвердил намерение США предоставить Украине ракетные системы собственного производства для усиления боевых возможностей украинских боевиков. При этом, несмотря на заявления Вашингтона и Киева о том, что эти системы будут использоваться исключительно для защиты территорий, подконтрольных украинской стороне, характеристики поставляемого вооружения говорят об обратном.

Ганади отметил, что украинские силы получат современные ракеты с дальностью минимум в 80 км, что позволит им применять данный вид вооружений для ударов по территории России.

Обозреватель отметил беспокойство российской стороны по поводу поставок нового ракетного вооружения Киеву от Вашингтона и отметил, что подобные действия Вашингтона не только затягивают конфликт в Донбассе, но и увеличивают риск прямого столкновения мировых держав друг с другом.

Поставка HIMARS Украине, по мнению западных обозревателей, может «изменить правила игры» на поле боя, так как новые ракетные комплексы дадут больше возможностей украинским боевикам противостоять российской артиллерии, заключил Ганади.

1 июня Джо Байден сообщил о готовности отправить Киеву новый пакет военной помощи, который включит в себя РСЗО HIMARS. Позднее в Вашингтоне сообщили о том, что получили от украинской стороны заверение в отсутствии планов нанести удары по территории России. Все выстрелы, произведенные на территории Украины, будут расцениваться Штатами как оборонительные.

1 июня российское Минобороны назвало существующим риск использования ракетных систем по территории РФ с расчетом на провокацию российских сил.

При этом влияние новых ракетных комплексов на обстановку непосредственно в Донбассе специалистами оценивается как минимальное. Так, китайский военный эксперт Сун Чжунпин на страницах газеты Global Times 5 июня напомнил о том, что Россия сможет противодействовать HIMARS с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», а также крылатой ракеты «Калибр».

Западные страны продолжают накачивать Украину оружием после того, как Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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