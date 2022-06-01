США будут считать оборонительным любое применение РСЗО Himars Украиной

США будут считать оборонительным любое применение Киевом РСЗО Himars на территории Украины, а также добиваться, чтобы из данного оружия не было нанесено ударов по РФ. Об этом в среду, 1 июня, сообщил заместитель министра обороны Соединенных Штатов по политическим делам Колин Кол на спецбрифинге для журналистов.

«Украина защищает свою территорию. Все, что они делают на территории Украины, имеет оборонительный характер в данном контексте <…> [от Киева получены] официальные заверения в том, что они не будут использовать эти системы для ударов по российской территории», — заявил Кол.

Он не уточнил какие решения могут быть приняты американской стороной, если Украина применит РСЗО HIMARS по территории РФ, однако надеется на соблюдение Киевом данных Вашингтону соответствующих гарантий.

Ранее в этот день президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон направит Украине новый пакет военной помощи, который включает реактивные системы залпового огня (РСЗО) Himars. Американский лидер отметил, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Киев и поставлять оружие и оборудование.

Также в среду высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что США получили заверения Киева о неприменении Украиной передаваемых ей американских РСЗО Himars против целей, находящихся на территории России. В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что возможные поставки Киеву западных РСЗО создадут риски вовлечения третьих стран в ситуацию.

Глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с «Известиями» назвал серьезным решением поставку украинской стороне РСЗО. Он отметил, что несмотря на заверения, что Украина не будет наносить удары по территории РФ, отправка Киеву американских Himars всё же повышает риски дальнейшей эскалации.

Эксперт напомнил, что у России и США есть разные представления о том, что считать российской территорией. Так, Соединенные Штаты не считают Крым субъектом Российской Федерации и не признают независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Поэтому работа систем по целям в Донбассе с официальной точки зрения Вашингтона вполне может считаться допустимой, отметил Кортунов.

О том, что США решили предоставить Украине новый пакет военной помощи на $700 млн стало известно 31 мая. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия негативно оценивает очередной пакет помощи. Он уточнил, что любые поставки оружия, как бы Вашингтон их ни аргументировал, увеличивают риски прямого столкновения РФ и США.

Страны Запада отправляют украинской стороне оружие и военную технику на фоне проводящейся РФ спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.