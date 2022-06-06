Посол Салливан допустил закрытие посольств США в Москве и РФ в Вашингтоне

Вероятность закрытия посольств Соединенных Штатов Америки в Москве и России в Вашингтоне действительно существует. Однако реализация подобного прогноза будет ошибочной, о чем в понедельник, 6 июня, рассказал американский посол в РФ Джон Салливан.

Со стороны США, предположил дипломат, вряд ли можно найти сторонников закрытия дипмиссий.

«Я могу представить себе единственную причину, по которой США могут быть вынуждены закрыть свое посольство: это может быть в том случае, если продолжать его работу будет небезопасно», — рассказал посол в беседе с ТАСС.

В рамках этой же беседы Салливан исключил вероятность полноценного разрыва российско-американских отношений. Дипломат выступил за поддержание контакта между сторонами.

30 мая сообщалось, что американское посольство в Москве приостановило обработку иммиграционных и неиммиграционных виз. Это связали с «введенными российскими властями ограничениями».

14 мая посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что в адрес сотрудников посольства РФ в США поступают угрозы физической расправы. Ранее, 24 апреля он сообщал, что работа дипведомства фактически «находится в блокаде».

2 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что между Кремлем и Белым домом сейчас фактически нет контактов. При этом 20 мая официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявлял, что ведомство не видит предпосылок для переговоров с Россией на высоком уровне о ситуации вокруг Украины.

Отношения между США и Россией обострились после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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