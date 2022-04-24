Антонов заявил о блокировке работы российского посольства в США

Власти США заблокировали работу посольства России в Вашингтоне. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия 1».

«По сути дела, посольство находится в блокаде со стороны государственных структур США, счета двух наших генеральных консульств в Хьюстоне и Нью-Йорке были закрыты банком Bank of America. В наш адрес поступают угрозы и телефонные, и письма приходят. <...> Одно время блокировался даже выезд из посольства», — отметил он.

18 апреля Антонов заявил, что Россия и США больше не являются партнерами. Он отметил, что, когда приехал в Вашингтон, его задача состояла в улучшении отношений, теперь же она заключается в попытке их стабилизировать.

16 апреля Антонов заявил, что США пытаются угрозами подключить Латинскую Америку к антироссийским санкциям. По словам дипломата, США хотят запугать своих партнеров угрозами вторичных рестрикций в качестве наказания за неприсоединение к антироссийской кампании.

Страны Запада продолжают вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля.

Это решение последовало на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к России. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости республик.

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