Явка на референдум в Казахстане составила 43,7% за пять часов

Явка избирателей на референдум по поправкам в Конституцию в Казахстане к 12:00 (09:00 мск) 5 июня достигла 43,7%, сообщила Центральная избирательная комиссия в ходе брифинга.

Так, в Северо-Казахстанской области показатель явки стал наивысшим — 58,25%, в Нур-Султане — 37,03%, а в Алма-Ате — только 20,14%. В Жамбыльской области — 55,15%, Карагандинской — 51,6%, а Павлодарской — 51,17%.

По данным комиссии, из 11 722 536 участников референдума к полудню проголосовали 5 122 577. Очередные данные по явке специалисты опубликуют в 14:00 (11:00 мск).

Референдум о внесении изменений в Конституцию страны начался ранее 5 июня. По словам лидера Казахстана Касыма-Жормата Токаева, стране нужен переход к президентской республике с сильным парламентом. В этой связи он предложил переустроить политическую модель развития, обеспечив оптимальный баланс институтов власти. Также он предложил в четыре раза снизить порог для регистрации партий — с 20 тыс. до 5 тыс. человек. Кроме того, Токаев назвал его залогом стабильности и неповторения кризисов, подобных январским событиям, в будущем.

Предложение о проведении референдума было внесено Токаевым 29 апреля. Внесенные на референдум поправки в случае принятия изменят статью 33 Основного закона. Они сократят полномочия президента, усилят роль парламента, воссоздадут Конституционный суд и укрепят правозащитную сферу.

2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты по поводу повышения цен на газ в два раза. 4 января произошли беспорядки в Алма-Ате. Радикалы ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и разгромили несколько строений. В ходе беспорядков тогда погибли 19 силовиков, двое из них были обезглавлены.

Утром 5 января президент Токаев принял отставку правительства. В Казахстан были введены миротворческие силы ОДКБ. 9 января власти республики заявили о том, что ситуация в стране стабилизировалась.