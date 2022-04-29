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Президент Казахстана предложил провести референдум по поправкам к Конституции

Президент Казахстана Токаев предложил провести референдум по поправкам в Конституцию
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести референдум по вопросу внесения изменений в конституцию страны, чтобы укрепить взятый курс на демократизацию. Об этом он заявил в пятницу, 29 апреля, на сессии Ассамблеи народа Казахстана (АНК).

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«Мною инициированы изменения в конституцию, которые носят фундаментальный характер и кардинально меняют политическую систему страны. Мы переходим к новой государственной модели, новому формату взаимодействия государства и общества. Этот качественный переход можно назвать второй республикой», — сказал Токаев.

Поправки вносятся в статью 33 основного закона. Они сокращают полномочия президента, усиливают роль парламента, воссоздают Конституционный суд и укрепляют правозащитную сферу. Законопроект о внесении этих изменений уже передан в Конституционный совет.

Токаев добавил, что изменение конституции будет проходить через референдум, что станет яркой демонстрацией народного волеизъявления, так как каждый гражданин сможет принять участие в строительстве «нового Казахстана».

В последний раз референдум проводился в 1995 году, когда утверждалась действующая конституция, напомнил глава государства.

В середине марта Токаев заявлял, что Казахстану нужен переход к президентской республике с сильным парламентом. В этой связи он предложил переустроить политическую модель развития страны, обеспечив оптимальный баланс институтов власти. Также он предложил в четыре раза снизить порог для регистрации партий — с 20 тыс. до 5 тыс. человек.

Тогда же политолог Дмитрий Фетисов рассказал «Известиям», что своим предложением усилить роль парламента президент Казахстана пытается показать, что страна гораздо более европейская, чем считают на Западе. Как подчеркнул эксперт, Казахстан в настоящее время находится в конкурентной гонке с Узбекистаном, который при нынешнем президенте Шавкате Мирзиёеве идет по пути европеизации. Это — активные права женщин, увеличение льгот для иностранного бизнеса, мода на здоровый образ жизни, и Казахстан, по мнению Фетисова, не хочет отставать.

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