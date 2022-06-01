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Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского возможна только для финализации документа

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Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна после подготовки финального документа. Об этом 1 июня заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Априори такой встречи никто не исключает и никогда не исключал. Но она должна быть подготовлена. И если Путин и Зеленский будут встречаться, то только для того, чтобы финализировать некий документ», — сказал он на брифинге.

30 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Путиным предложил организовать встречу между Украиной, Россией и ООН в Стамбуле. На следующий день Зеленский сообщил турецкому коллеге о желании провести встречу с российским лидером.

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24 мая глава международной общественной организации «Внуки» Татьяна Поп в беседе с «Известиями» отметила, что во встрече Путина и Зеленского нет смысла, поскольку президент Украины не готов к конструктивным переговорам.

Днем ранее Зеленский заявил, что единственный российский политик, с которым он готов встретиться, — это Путин. Причем он уточнил, что встреча может состояться только при условии, что на ней будет обсуждаться прекращение боевых действий.

17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса. В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров указал на то, что переговоры Киева с Москвой контролируют США и Великобритания, которые хотят затянуть украинский конфликт, рассчитывая «нанести урон и измотать Россию». При этом российская сторона подчеркивала готовность вести диалог с Украиной, если та решит вернуться за стол переговоров.

В Киеве также признали, что переговорный процесс между Киевом и Москвой сильно осложнился.

Российско-украинские переговоры проходили в четыре раунда — три в Минске и один в Стамбуле. Как уточнялось, России удалось получить от оппонента письменные предложения, подтверждающие стремление Киева к нейтральному и безъядерному статусу.

Россия с 24 февраля проводит операцию по защите мирного населения Донбасса. Ее цели — демилитаризация и денацификация Украины, необходимые для обеспечения безопасности РФ. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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