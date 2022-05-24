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Эксперт оценила вероятность встречи Путина и Зеленского

Глава фонда «Внуки» Поп указала на неготовность Зеленского к конструктивным переговорам с Путиным
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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Во встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет смысла, поскольку украинский лидер не готов к конструктивным переговорам. Такое мнение во вторник, 24 мая, выразила «Известиям» глава международной общественной организации «Внуки» Татьяна Поп.

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«Такой встречи не будет, в ней нет смысла. Зеленскому хочется просто попиарится за счет мирового лидера. Он не готов к конструктивным переговорам, уже все в этом убедились. Вспомните, сколько раз он рассказывал о Минских соглашениях, что им нет альтернативы, что их нужно выполнять. У Зеленского был реальный шанс встретится с Путиным, и не раз. Если бы он был ответственным лидером страны и выполнял свои обещания», — подчеркнула она.

По словам главы общественной организации, последнее заявление украинского лидера касательно встречи с президентом РФ — это просто попытка самоутвердиться в собственных глазах и глазах своего потенциального электората. Зеленский до сих пор не понял, что у него нет политического будущего, добавила Поп.

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«Он интересен коллективному Западу исключительно как инструмент воздействия на Россию. И этот прагматичный интерес не надо путать с реальной значимостью фигуры Зеленского», — заключила она.

Накануне Зеленский заявил, что единственный российский политик, с которым он готов встретиться — это Путин. Причем он уточнил, что встреча может состояться только при условии, что на ней будет обсуждаться прекращение боевых действий.

Зеленский также сообщил, что организация каких-либо переговоров с Россией становится все более сложной.

22 мая глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил о прекращении диалога с украинской стороной по инициативе Киева. Он акцентировал внимание на стремлении России к решению проблемных вопросов посредством диалога, отметив, что подобная риторика подтверждалась президентом России. Однако 17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса.

В свою очередь, 22 мая советник украинского президента Михаил Подоляк исключил уступки России, которые выдвигались на переговорах, в вопросе признания принадлежности бывших украинских регионов. Условием возобновления мирного процесса Подоляк назвал вывод российских войск с территории Украины и Донбасса.

Российско-украинские переговоры проходили в четыре раунда — три в Минске и один в Стамбуле. Как уточнялось, России удалось получить от оппонента письменные предложения, подтверждающие стремление Киева к нейтральному и безъядерному статусу.

В середине февраля ДНР и ЛНР заявили об ухудшении обстановки в регионах по причине участившихся обстрелов со стороны украинских войск. В связи с этим 21 февраля Путин, отметив критический характер ситуации в этих республиках, подписал указы о признании независимости республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

24 февраля российский лидер объявил о начале специальной военной операции по защите населения Донбасса. Тогда представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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