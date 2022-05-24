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Зеленский назвал единственную тему для возможных переговоров с Путиным

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Фото: Global Look Press/Ukraine Presidency/Keystone Press Agency
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственный российский политик, с которым он готов встретиться — это российский лидер Владимир Путин. Его слова приводит 23 мая агентство Reuters.

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«Все решает президент Российской Федерации/ Если мы говорим о прекращении этой <спецоперации> без него лично, такое решение не может быть принято»», — сказал Зеленский.

Он уточнил, что встреча с ним может состояться только при условии, что на ней будет обсуждаться прекращение боевых действий.

«Я в принципе не воспринимаю какую-либо встречу с кем-либо из Российской Федерации, кроме президента Российской Федерации. И только в том случае, если вопрос на столе будет один», — добавил он, выступая по видеосвязи перед собравшимися в Украинском доме в Давосе,.

Зеленский также сообщил, что организация каких-либо переговоров с Россией становится все более сложной.

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22 мая глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил о прекращении диалога с украинской стороной по инициативе Киева. Он акцентировал внимание на стремлении России к решению проблемных вопросов посредством диалога, отметив, что подобная риторика подтверждалась президентом страны Владимиром Путиным. Однако 17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса.

22 мая советник украинского президента Михаил Подоляк исключил уступки России, которые выдвигались на переговорах, в вопросе признания принадлежности бывших украинских регионов. Условием возобновления мирного процесса Подоляк назвал вывод российских войск с территории Украины и Донбасса.

4 мая официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова рекомендовала Украине и другим странам Запада признать сложившиеся территориальные реалии относительно статуса российского Крыма, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Российско-украинские переговоры проходили в четыре раунда — три в Минске и один в Стамбуле. Как уточнялось, России удалось получить от оппонента письменные предложения, подтверждающие стремление Киева к нейтральному и безъядерному статусу.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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