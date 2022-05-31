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Британская Shell отказалась платить за поставки газа в Германию рублями

«Газпром» с 1 июня приостановит поставки газа компаниям Shell и Orsted
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Фото: REUTERS/Thomas Escritt
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Российский «Газпром» с 1 июня приостановит поставки газа для британской Shell Energy Europe в Германию. Такое решение принято из-за отсутствия платежа за апрель в рублях, сообщила во вторник, 31 мая, пресс-служба «Газпрома».

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«Shell Energy Europe Limited уведомила ООО «Газпром экспорт», что не намерена осуществлять платежи по контракту на поставку газа в Германию в рублях. Поставки газа по этому контракту приостанавливаются с 1 июня 2022 года и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом [президента России Владимира Путина]», — говорится в сообщении службы в Telegram.

Отмечается, что максимальный годовой объем поставок по контракту составляет 1,2 млрд куб. м.

В этот же день сообщалось, что по той же причине «Газпром» с 1 июня прекращает поставки российского газа датской Orsted. Прежде в компании заявили, что Дания не будет переходить на оплату российского газа в рублях и продолжит проводить трансакции в евро.

Также с 31 мая «Газпром экспорт» приостановил поставки газа нидерландскому трейдеру GasTerra из-за неоплаты за апрель. В этот понедельник GasTerra заявила, что отказывается оплачивать российский газ в рублях. Компания объяснила свое решение тем, что платежи по новой схеме могут привести к нарушению санкций, введенных Евросоюзом, а также тем, что якобы существует слишком много финансовых и операционных рисков, связанных с требуемым способом оплаты.

С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных государств, чтобы уйти от доллара и евро в таких расчетах. Соответствующий указ подписал 31 марта президент России Владимир Путин. Глава государства отмечал, что отказ платить в российской валюте Москва будет воспринимать как неисполнение контрактных обязательств.

Для продолжения поставок газа иностранные покупатели должны открыть специальные рублевые и валютные счета типа К в Газпромбанке. Оплата за газ происходит в валюте контракта, затем Газпромбанк продает ее на Московской бирже и переводит рубли «Газпрому».

Как пояснил в конце февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, новые условия оплаты за газ рублями — это не шантаж, а необходимость, вызванная с тем, что у страны украли довольно значительную сумму резервов.

Ряд стран G7 и Евросоюза счел требование РФ нарушением контрактов. C 27 апреля из-за неоплаты «Газпром» приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива. После отказа платить по новой схеме поставки остановились и в Финляндию.

Вместе с тем Венгрия, Словакия, Молдавия, Белоруссия, Армения и другие страны заявили о возможности платить за российский газ рублями. По данным агентства Bloomberg, рублевые и валютные счета в расчетном Газпромбанке открыли десятки европейских компаний.

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