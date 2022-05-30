Дания отказалась от оплаты российского газа в рублях

Дания не будет переходить на оплату российского газа в рублях и продолжит проводить трансакции в евро. Как сообщила 30 мая датская энергетическая компания Orsted. В связи с этим не исключается прекращение поставок.

В компании указали, что российский «Газпром» продолжает требовать оплаты поставок газа в рублях.

«По контракту у нас нет юридических обязательств делать это, и мы неоднократно сообщали «Газпром экспорту», что не будем этого делать. Крайний срок оплаты — 31 мая, и Orsted продолжит платить в евро», — говорится в заявлении датской стороны.

В случае прекращения поставок газа из России, в Дании заявляют, что это будет нарушением контракта. Кроме того, датская сторона уверена, что РФ не сможет перекрыть поставки, поскольку прямого газопровода из Дании в Россию нет. И уже рассматривают возможность закупки голубого топлива на европейском рынке.

«Дания по-прежнему будет иметь возможность получать газ. Однако это означает, что газ для Дании должен в большей степени закупаться на европейском газовом рынке. Мы ожидаем, что это будет возможно», — указали в Orsted.

14 мая Еврокомиссия (ЕК) распространила новый регламент, согласно которому европейские импортеры смогут и впредь платить за российский газ, не нарушая наложенных на Москву санкций. Исполнительный орган ЕС сообщил правительствам Евросоюза на закрытом заседании, что руководство не мешает компаниям открывать счета в Газпромбанке и позволит им покупать газ в соответствии с санкциями ЕС.

19 мая вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что производить оплату за газ в рублях ненормально и европейские компании должны оплачивать его исключительно в евро и долларах. Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя слова Тиммерманса, заявил «Известиям», что на сегодняшний день стоит признать, что для Европы оплата российского газа в рублях — единственный вариант.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ, после чего покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых будет происходить оплата газа. Но некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать этому требованию.

В частности, ряд стран G7 и Евросоюза счел требование РФ нарушением контрактов и отказались платить. В связи с этим с 27 апреля из-за неоплаты «Газпром» приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива. В компании уточнили, что Болгария и Польша — транзитные государства. После этого стало известно, что Польша стала покупать российский газ реверсом из Германии.

22 мая министр энергетики Болгарии Александр Николов заявил, что решение страны отказаться от оплаты российского газа в рублях было поспешным.

Поручение Путина о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса.

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