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Вице-президент ЕК назвал «ненормальным» платить за газ в рублях

Вице-президент ЕК Тиммерманс заявил, что платить за российский газ в рублях «ненормально»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Производить оплату за российский газ в рублях «ненормально». Об этом заявил в пятницу, 20 мая, вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс.

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«Это ненормально. Договоры очень четкие, договоры говорят о евро и долларах», — сказал он журналистам во время своего визита в Эстонию.

Тиммерманс также отметил, что ряд крупных европейских газовых компаний открыли счета в «Газпромбанке», через которые сделанные в евро платежи конвертируются в российские рубли.

Ранее, 14 мая, Еврокомиссия распространила новый регламент, согласно которому европейские импортеры смогут и впредь платить за российский газ, не нарушая наложенных на Москву санкций. В частности, в рекомендациях говорится, что санкции не запрещают открывать банковский счет в банке, который отвечает за получение денег в обмен на поставки газа. При этом Еврокомиссия исходит из того, что европейские компании должны считать свои обязательства выполненными после перечисления российской стороне долларов и евро, то есть не дожидаясь их перевода в рубли.

С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных государств, чтобы уйти от доллара и евро в таких расчетах. Соответствующий указ подписал 31 марта президент России Владимир Путин. Глава государства отмечал, что отказ платить в российской валюте Москва будет воспринимать как неисполнение контрактных обязательств.

Для продолжения поставок газа иностранные покупатели должны открыть специальные рублевые и валютные счета типа «К» в «Газпромбанке». Оплата за газ происходит в валюте контракта, затем «Газпромбанк» продает ее на Московской бирже и переводит рубли «Газпрому».

Как пояснил в конце февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, новые условия оплаты за газ рублями — это не шантаж, а необходимость, вызванная тем, что у страны украли довольно значительную сумму резервов.

Ряд стран G7 и Евросоюза счел требование РФ нарушением контрактов. C 27 апреля из-за неоплаты «Газпром» приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива.

Вместе с тем Венгрия, Словакия, Молдавия, Белоруссия, Армения и другие страны заявили о возможности платить за российский газ рублями. По данным агентства Блумберг, рублевые и валютные счета в расчетном Газпромбанке открыли как минимум 20 европейских компаний.

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