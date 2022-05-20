В ГД назвали оплату газа из России в рублях единственным вариантом для Европы

На сегодняшний день стоит признать, что для Европы оплата российского газа в рублях — единственный вариант. Об этом в пятницу, 20 мая, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя слова вице-президента Еврокомиссии Франса Тиммерманса.

«Если кто-то в Европе решил, что Россия будет молча наблюдать за враждебной риторикой в свой адрес и потоком санкций, то глубоко ошибается. Возможно, у господина Тиммерманса для европейских стран есть свои предложения, которыми он готов поделиться, но на сегодняшний день стоит признать, что оплата газа рублями для Европы — единственный вариант. Тут или покупать, или спровоцировать энергетический и экономический кризис», — подчеркнул он.

По словам политика, импортировать такие объемы голубого топлива из других стран нереально, а заменить на сжиженный природный газ непросто.

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Выдавая в информационное пространство подобные заявления, вице-президент ЕК пытается показать характер и твердую позицию Европы, пояснил Белик. Однако всё это выглядит нелепо в ситуации, когда население европейских стран начнет задавать руководству этих государств закономерные вопросы и выражать недовольство, заключил депутат.

Накануне Тиммерманс заявил, что производить оплату за газ в рублях ненормально и европейские компании должны оплачивать его исключительно в евро и долларах.

Ранее, 14 мая, Еврокомиссия распространила новый регламент, согласно которому европейские импортеры смогут и впредь платить за российский газ, не нарушая наложенных на Москву санкций. В частности, в рекомендациях говорится, что санкции не запрещают открывать банковский счет в банке, который отвечает за получение денег в обмен на поставки газа. При этом ЕК исходит из того, что европейские компании должны считать свои обязательства выполненными после перечисления российской стороне долларов и евро, то есть не дожидаясь их перевода в рубли.

С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных государств, чтобы уйти от доллара и евро в таких расчетах. Соответствующий указ подписал 31 марта президент России Владимир Путин. Глава государства отмечал, что отказ платить в российской валюте Москва будет воспринимать как неисполнение контрактных обязательств.

Для продолжения поставок газа иностранные покупатели должны открыть специальные рублевые и валютные счета типа «К» в Газпромбанке. Оплата за газ происходит в валюте контракта, затем Газпромбанк продает ее на Московской бирже и переводит рубли «Газпрому».

Как пояснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, новые условия оплаты за газ рублями — это не шантаж, а необходимость, вызванная тем, что у страны украли довольно значительную сумму резервов.

Ряд стран G7 и Евросоюза счел требование РФ нарушением контрактов. C 27 апреля из-за неоплаты «Газпром» приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива.

Вместе с тем Венгрия, Словакия, Молдавия, Белоруссия, Армения и другие страны заявили о возможности платить за российский газ рублями. По данным агентства Bloomberg, рублевые и валютные счета в расчетном Газпромбанке открыли как минимум 20 европейских компаний.