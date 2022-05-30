Нидерландская GasTerra отказалась платить за российский газ в рублях

Нидерландская компания GasTerra отказалась оплачивать российский газ в рублях. Об этом 30 мая компания сообщила на официальном сайте.

«Это связано с тем, что это может привести к нарушению санкций, введенных ЕС, а также потому что существует слишком много финансовых и операционных рисков, связанных с требуемым способом оплаты. В частности, открытие счетов в Москве по российскому законодательству и контроль над ними со стороны российского режима представляют слишком большой риск для гронингенской компании», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что Нидерланды ожидают прекращения поставок газа с 31 мая.

Как утверждает GasTerra, это означает, что с настоящего момента до 1 октября 2022 года, даты завершения действия контракта, покупатель не получит примерно 2 млрд куб. м газа. По словам компании, она предвидела такое стечение обстоятельство и купила газ у других поставщиков.

«Однако невозможно предсказать, как потеря поставок в размере 2 млрд куб. м российского газа повлияет на ситуацию со спросом и предложением и сможет ли европейский рынок безболезненно восполнить эту потерю поставок», — сказано в сообщении.

В этот же день датская энергетическая компания Orsted сообщила, что Дания не будет переходить на оплату российского газа в рублях и продолжит проводить трансакции в евро, в связи с этим не исключается прекращение поставок. В компании указали, что российский «Газпром» продолжает требовать оплаты поставок газа в рублях.

14 мая Еврокомиссия (ЕК) распространила новый регламент, согласно которому европейские импортеры смогут и впредь платить за российский газ, не нарушая наложенных на Москву санкций. Исполнительный орган ЕС сообщил правительствам Евросоюза на закрытом заседании, что руководство не мешает компаниям открывать счета в Газпромбанке и позволит им покупать газ в соответствии с санкциями ЕС.

До этого, 19 мая, вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что производить оплату за газ в рублях ненормально и европейские компании должны оплачивать его исключительно в евро и долларах. Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя слова Тиммерманса, заявил «Известиям», что на сегодняшний день стоит признать, что для Европы оплата российского газа в рублях — единственный вариант.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ, после чего покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых будет происходить оплата газа. Но некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать этому требованию.

В частности, ряд стран G7 и Евросоюза счел требование РФ нарушением контрактов и отказались платить. В связи с этим с 27 апреля из-за неоплаты «Газпром» приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива. В компании уточнили, что Болгария и Польша — транзитные государства. После этого стало известно, что Польша стала покупать российский газ реверсом из Германии.

Поручение Путина о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса.

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