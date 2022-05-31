«Газпром» подтвердил прекращение поставок в Данию из-за отказа платить в рублях

Компания «Газпром» подтвердила прекращение поставок в Данию в связи с отказом компании Orsted платить за газ по новой системе. Об этом сообщили во вторник, 31 мая, в «Газпром Экспорт».

Отмечается, что уже 1 июня поставки российского газа датской Orsted приостановятся из-за неоплаты.

В сообщении отмечается, что на конец рабочего дня 31 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) «Газпром экспорт» не получил от датской компании платеж за поставки газа в апреле.

«Газпром экспорт» уведомил «Эрстед» о приостановке поставок газа с 1 июня 2022 года и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным в соответствии с указом президента России», — говорится в сообщении.

30 мая Orsted сообщила, что Дания не будет переходить на оплату российского газа в рублях и продолжит проводить трансакции в евро.

14 мая Еврокомиссия (ЕК) распространила новый регламент, согласно которому европейские импортеры смогут и впредь платить за российский газ, не нарушая наложенных на Москву санкций.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ, после чего покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых будет происходить оплата газа. Но некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать этому требованию.

22 мая министр энергетики Болгарии Александр Николов заявил, что решение страны отказаться от оплаты российского газа в рублях было поспешным.

На сегодняшний день без поставки российского газа остались Финляндия, Польша, Болгария.