В Финляндии заявили об отказе платить за российский газ рублями

Финляндия не согласится на выдвинутые РФ условия по оплате поставок российского газа в рублях. Об этом 27 апреля заявила министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен газете Helsingin Sanomat.

«Мы приняли решение в правительственном комитете по экономической политике, что Финляндия не пойдет на рублевые платежи», — сказала она.

Ранее в этот день стало известно, что эстонская газовая компания Eesti Gaas не планирует оплачивать «Газпрому» поставки российского газа в рублях, как и вообще покупать газ у России.

Также в среду сообщалось, что «Газпром» полностью приостановил поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша). В российском холдинге напомнили, что платежи за голубое топливо, поставляемое с 1 апреля, должны осуществляться в рублях.

Председатель правления Национальной ассоциации нефтегазового сервиса, председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития РФ Виктор Хайков назвал отказ властей Польши и Болгарии оплачивать российский газ рублями полностью политическим решением, которое негативно отразится на экономике этих стран.

На фоне антироссийских санкций 23 марта президент РФ Владимир Путин заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ.

Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов. Вместе с тем Словакия, Венгрия, Молдавия заявили о возможности платить рублями за российский газ.

Санкции против России были введены рядом стран после того, как 24 февраля Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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