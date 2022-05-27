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Папин нокаутировал Прашовича на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

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Фото: РЕН ТВ
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Россиянин Алексей Папин нокаутировал черногорца Диланом Прашовичем на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Мероприятие проходит 27 мая в Омске. В прямом эфире трансляцию ведет телеканал РЕН ТВ.

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Ранее, 27 мая, боксер Михаил Алоян поделился ожиданием от поединка между Папиным и Прашовичем. По мнению Алояна, противостояние спортсменов должно стать агрессивным, поскольку оба они постараются идти вперед.

Сам Папин 26 мая пообещал, что поединок с боксером из Черногории будет ярким.

24 мая Папин призвал Прашовича меньше «обниматься» в предстоящем бою. По словам россиянина, его соперник злоупотребляет приемом под названием клинч, когда боец плотно прижимается к оппоненту и «обнимает» его. При этом он назвал Прашовича хорошим боксером.

23 мая черногорский спортсмен заявил, что у него большой опыт в боксе, а также выразил уверенность в своей победе. Папин, в свою очередь, подчеркнул, что зрителей ждет зрелищный бой.

На счету 34-летнего Алексея Папина 13 побед и одно поражение в профессиональном боксе. У 27-летнего Дилана Прашовича — 15 побед и два поражения.

Телеканал «РЕН ТВ» транслировал турнир в прямом эфире. Специальным гостем вечера стал музыкант, поэт и рэп-исполнитель Миша Маваши.

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