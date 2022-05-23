Россиянин Папин и черногорец Прашович оценили свои силы перед боем

В Омске в пятницу, 27 мая, состоится поединок Алексея Папина, который входит в топ-10 лучших тяжеловесов мира и занимает верхнюю строчку рейтинга WBC, и мощного черногорского нокаутера Дилана Прашовича в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Журналист Олег Барышев встретился с боксерами и узнал, каков их настрой.

С Прашовичем удалось пообщаться в московском аэропорту, откуда он 21 мая отправился в Омск.

Реклама

«Я приехал сюда, потому что я имею право быть здесь. Я хороший боксер, у меня большой опыт в боксе. Папин — хороший, крутой боксер, но я его сделаю», — предрек Прашович.

Тем временем россиянин внимательно проанализировал технику черногорца, чтобы избавить себя от неприятных сюрпризов на ринге.

«Слабые стороны всегда могут подтянуться, поэтому о слабых сторонах говорить сложно. А касаемо сильных: крупный, тяжело бьющий парень, достаточно быстрый, нокаутер, из 15 побед 12 — нокауты. Я думаю, что нас ждет зрелищный поединок, достаточно плотный», — заявил Папин.

Однако болельщики все же переживают за российского спортсмена, так как из-за травмы он не дрался целый год. Папин находится в двух шагах от титула чемпиона мира, ему остается только одолеть Прашовича. Поддерживает русского богатыря и экс-чемпион мира по версии WBC боксер Григорий Дрозд — звезда бокса России, с которым Папин тренировался.

«Алексей Папин возвращается на ринг после перерыва, мы очень ожидаем, что он свои обнаружения, которые у него были, он их все залечил. Сейчас ему необходимо пройти бой для возвращения, ощущения, чтобы вновь войти в условия», — высказался Дрозд.

Даже певец Григорий Лепс не остался в стороне, выразив свою уверенность в том, что время покажет, кто победит, «кто лучше, <…> кто талантливее».

23 мая российский профессиональный боксер и боец смешанных единоборств Вагаб Вагабов спрогнозировал нокаут Прашовича в поединке. Он предположил, что схватка продлится пять-шесть раундов, после чего вероятен нокаут Прашовича, так как Папин — боец-нокаутер.

Кроме этой пары в предстоящем турнире в соглавном бою на ринге вступят в схватку российские бойцы Иван Штырков и Михаил Мохнаткин, звезда кулачных боев Павел Шульский и обладатель титула «Самый большой бицепс России» Брюс Хлебников, российский боксер Алексей Тищенко и венесуэлец Нехомар Сермено. Также специальным гостем вечера станет музыкант, поэт и рэп-исполнитель Миша Маваши.

Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в прямом эфире 27 мая в 22:00 мск.