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Вагабов спрогнозировал нокаут Прашовича в поединке с Папиным

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Фото: Соцсети
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Российский профессиональный боксер и боец смешанных единоборств Вагаб Вагабов 23 мая сообщил о том, что российский боксер Алексей Папин в предстоящем поединке отправит своего черногорского оппонента Дилана Прашовича в нокаут.

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«В последние годы не следил за Папиным, но буквально месяца три-четыре назад мы виделись на турнире РЕН ТВ, перекинулись парой слов, вспомнили молодые годы. Как спортсмен могу сказать, что он сильный и достойный соперник», — сказал Вагабов.

Он предположил, что схватка продлится пять-шесть раундов, после чего вероятен нокаут Прашовича, так как Папин — боец-нокаутер.

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«Скорее всего, досрочно закончит», — заключил Вагабов.

Вечер бокса в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» состоится 27 мая в Омске в хоккейной академии «Авангард». Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба» в прямом эфире 27 мая в 22:00 мск и в 1:00 (Омск).

Главным событием вечера станет поединок между российским бойцом Алексеем Папиным и черногорцем Диланом Прашовичем. Также на профессиональном ринге дебютирует двукратный олимпийский чемпион (2004, 2008), чемпион мира, Европы и России по боксу Алексей Тищенко. Его соперником станет Неомар Сермено, бывший чемпион мира по версии WBA.

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