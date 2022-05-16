Вечер бойцовского клуба РЕН ТВ пройдет в Омске 27 мая

27 мая в Омске в хоккейной академии «Авангард» состоится долгожданный вечер бокса, который пройдет в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». Его бои телеканал будет транслировать в прямом эфире.

Главной схваткой вечера станет 10-раундовый поединок российского боксера первого тяжелого веса Алексея Папина и черногорца Дилана Прошовича. За плечами Панина 13 побед и лишь одно поражение. Он мастер спорта России международного класса, входит в топ-10 сильнейших боксеров своего веса по рейтингам The Ring, WBC, WBO и BoxRec. Его соперник Дилан Прашович известен как боец-нокаутер. В профессиональном боксе дебютировал в 2014 году. До поражения в чемпионском поединке с британцем Лоуренсом Околи шел на рекорд 15 побед без поражений, из которых 12 побед одержал нокаутом. В любителях провел более 100 боев.

Также в соглавном бою на ринг выйдут российские бойцы Иван Штырков и Михаил Мохнаткин, звезда кулачных боев Павел Шульский и обладатель титула «Самый большой бицепс России» Брюс Хлебников, российский боксер Алексей Тищенко и венесуэлец Нехомар Сермено. Их бои обещают быть не менее яркими.

Штырков является бронзовым призером чемпионатов России по самбо. Его профессиональный дебют в ММА состоялся летом 2015 года. Он провел 23 боя (20 побед, два поражения, одна ничья). Мохнаткин также является одним из сильнейших представителей России в боевом самбо, мастером спорта международного класса и трехкратным чемпионом России, а также чемпионом Европы и мира. Он дебютировал в ММА на пять лет раньше своего соперника. Провел в ММА 21 бой (14 побед, пять поражений, две ничьи).

Шульский же представляет Горячеводскую казачью общину. Он занимается боксом с детства и имеет звание мастера спорта. Спортсмен также является шестикратным чемпионом СКФО и трехкратным чемпионом МВД, действующим тренером. Его соперник Хлебников установил несколько рекордов в YouTube-шоу — PUNCH TEST, где бойцы меряются силой удара и другими показателями силы. Он занял первое место по силе удара рукой за всю историю шоу, перегнав огромное количество бойцов.

Боксер Тищенко тоже достиг немалых высот в спортивном мире. Он — двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, Европы и России, заслуженный мастер спорта РФ. Его соперник Нехомар Андрес Черменьо Фебрес — профессиональный боксер из Венесуэлы, проживающий сейчас в Панаме. Он победил в 27 боях, в восьми потерпел поражение, один свел вничью. Бывший чемпион мира по версии WBA.

Кроме того, специальным гостем вечера станет музыкант, поэт и рэп-исполнитель Миша Маваши.

Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба» РЕН ТВ в прямом эфире 27 мая в 22:00 по (мск) и в 01:00 (Омск).

Российский боксер Алексей Бабанин 14 мая оценил шансы Алексея Папина в поединке против черногорского боксера Дилана Прашовича. По его словам, Папин должен подойти к бою в полной готовности. А российский боксер Дмитрий Кудряшов назвал Папина фаворитом в поединке против черногорского боксера.