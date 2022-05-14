Боксер Бабанин оценил шансы Папина в поединке против черногорца Прашовича

Российский боксер Алексей Бабанин 14 мая оценил шансы Алексея Папина в поединке против черногорского боксера Дилана Прашовича. Их бой возглавит турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Омске 27 мая.

Бабанин отметил, что знает Папина давно и считает его очень опытным спортсменом.

По его словам, Папин должен подойти к поединку в полной готовности. «Я думаю, что у него (у Папина) все получится, как и прежде», — отметил Бабанин.

Отмечается, что на счету у Папина 13 побед, из которых 12 он одержал нокаутом. Его соперник в прошлом году бился за титул чемпиона мира по версии WBO.

В соглавном бою чемпион России, Европы и мира по боевому самбо Михаил Мохнаткин встретится с Иваном Штырковым.

Кроме того, на профессиональном ринге дебютирует двукратный олимпийский чемпион (2004, 2008), чемпион мира, Европы и России по боксу Алексей Тищенко. Его соперником станет Неомар Сермено — бывший чемпион мира по версии WBA.

Также пройдет еще один поединок — звезда поп-MMA Брюс Хлебников выйдет на ринг против Павла Шульского.

Поединки в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.