«Чудинов готов драться с любым звездным боксером»

Перезапуск карьеры Федора Чудинова во много связан с переездом во Владикавказ в 2018 году, где он начал тренироваться под руководством заслуженного тренера России Виталия Сланова. Этот наставник известен тем, что прошел долгий и успешный путь с Муратом Гассиевым — от мальчика до титулов чемпиона мира по версиям IBF и WBA. Чудинов выиграл девять из десяти последних поединков, завоевал чемпионский титул по версии WBA Gold в бою против Умара Садика и защитил его с Рино Либенбергом.

В планах у Федора поединок с кем-то из лидеров среднего веса. А 29 апреля ему предстоит выйти на ринг против Азизбек Абдугофуров из Узбекистана в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» в Москве. Бой можно будет эксклюзивно посмотреть на телеканале РЕН ТВ. Виталий Сланов уверен в победе своего подопечного. «Известиям» он рассказал о целях Чудинова-младшего и сравнил его с Костей Цзю и Александром Поветкиным.

— Можно ли сказать, что Абдугофуров самый серьезный оппонент Федора за последнее время?

— Нет. С Умаром Садиком и Рино Либенбергом тоже были напряженные бои. Сейчас нас тоже ждет серьезное испытание в лице Азизбека. Но мы всё знаем и уверены в своей победе. Наш план должен сработать.

— Как вы познакомились с Федором?

— Знаю я его очень давно. Мы в 2004 году ездили на Кубу. Я был тренером, а Федя выступал за юниорскую сборную. Пробыли там дней 25, проводили матчевые встречи и совместный сбор с кубинцам. Тогда его старший брат, Дмитрий, поярче выступал, был лидером мирового бокса в своем весе среди юниоров. Но и Федя был хорошим бойцом.

— Ради работы с вами он переехал из Братска во Владикавказа. Адаптация давалась тяжело?

— Во Владикавказе ему комфортно, выступает удачно, так что, думаю, он еще удивит людей. Как он оказался в Осетии? Умар Кремлев (Глава Международной ассоциации бокса, экс-генсек Федерации бокса России, — «Известия») предложил нам поработать с ним перед боем. Так мы и начали совместную работу.

Провели один бой, а потом еще девять. Выиграли все, кроме одного — с Айзеком Чилембой (состоялся 20 февраля 2021 года, закончился вничью, — «Известия»). Но я не считаю, что ничья — правильное решение. Мы готовились на 12 раундов, а нам дали 10-раундовый бой. Чилемба до конца еле достоял. А было бы 12 раундов — не достоял бы вообще, у Феди было бы подавляющее преимущество. Недоволен я и судейством.

Федя почти все время во Владикавказе. После боев даем ему отдохнуть месяц. А если бой сложился совсем уж легко — две недели. Он режимный спортсмен, дисциплинированный в тренировочном процессе, волевой и управляемый в бою. А если ловит кураж — вообще непобедим.

— На пресс-конференции вы сказали, что не стали менять технику и подготовку Федора. Почему?

— С Федей комфортно работать. Кардинально его изменить уже нельзя — он сложившийся боксер. Конечно, нельзя сказать, что Федор — виртуоз. Он не Рой Джонс. Но то, что он делает, он делает уверенно и четко. Его стиль кажется простым. Но он умеет убеждать противника в ринге в своей правоте. На мой взгляд, Федя один из самых ярких, один из лучших боксеров России последних лет. Стоит уже неподалеку от Кости Цзю, Александра Поветкина, Дениса Лебедева.

— Какой из боев Федора вызвал у вас наибольшие эмоции?

— Это поединок с Умаром Садиком (11 сентября 2020 года, Чудинов победил нокаутом в 12-м раунде, — «Известия»). Очень тяжелый, напряженный, равный бой. Но в предпоследнем раунде Садик уже был на грани, а в последнем судьи его, можно сказать, спасли. Умара увезли в больнице, где он потом недели две лежал.

— Какие цели ставит перед собой Чудинов?

— Самые высокие. Хотелось бы, чтобы он подрался с кем-то из звездных боксеров. Сауль Альварес? Он боксировал с турком... Даже его фамилию не помню. Альварес сам не помнит (27 февраля 2021 года мексиканский боксер нокаутировал Авни Йылдырыма, — «Известия»). Не считаю, что он [Йылдырым] сопоставим с Федей по уровню. Выбрали бы Федю, он бы против Альвареса более мужественно боксировал. Плюс в весе Федора есть такие серьезные боксеры как Дэвид Бенавидес, Давид Лемье, Билли Джо Сондерс. С любым из них Федя готов драться.