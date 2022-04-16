Охота на миллион: как Немков и Андерсон не смогли выявить победителя

Бой за титул Bellator в полутяжелом весе между Вадимом Немковым и Кори Андерсоном признан несостоявшимся . За пять секунд до конца третьего из пяти раундов американец нанес запрещенный удар головой россиянину . У Немкова открылось кровотечение. По правилам промоушена судья был обязан остановить поединок, но победу Немкову не отдал и. Позже пресс-служба Bellator опубликовала в социальных сетях счет судейских записок боя: первый раунд остался за россиянином, а второй — за американцем . Соперников ждет второй бой, который ориентировочно состоится в августе или сентябре. Победитель получит $1 млн . В случае успеха Немкову стоит задуматься о переходе в UFC, считают эксперты.

Разные раунды

Перед боем шансы соперников оценивались как равные . Андерсон считался серьезным оппонентом для действующего чемпиона. Был на ведущих позициях в UFC, а после перехода в Bellator одержал три победы подряд. Причем соперники у него были очень серьезного уровня: Мелвин Манхуф, Довлетджан Ягшимурадов и Райан Бейдер. А победителя Федора Емельяненко Андерсон вырубил в первом раунде. В интервью «Известиям» Немков рассказал о сильных сторонах оппонента .

— Перевод в партер, попытка вылезти наверх и забивать, — подчеркнул россиянин. — В принципе на руках он тоже неплох и ногами бьет. Универсальный боец. И меня это не пугает , потому что я уже встречался с такими, как он, — Фил Дэвис, Райан Бейдер. В Bellator у меня все оппоненты были примерно такими бойцами, как он.

Охота на миллион Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков и его соперник Кори Андерсон во время пресс-конференции Bellator Фото: Getty Images/Los Angeles Daily News/MediaNews Group

В словах Немкова чувствовалась уверенность. Плюс он провел полноценную подготовку к бою. Все болельщики Вадима почувствовали это в первом раунде . Россиянин хорошо двигался, жестко бил лоу-кики, накормил Андерсона джебами, не дал перевести себя в партер. «Держи левой [рукой] на дистанции! Он будет кидаться. Не давай себя поджимать! У него один шанс — кидаться, сближаться», — сказал Вадиму в перерыве его секундант Федор Емельяненко.

Однако во втором и третьем раундах Андерсон, рекордсмен полутяжелого веса UFC по числу тейкдаунов, валил Немкова и подолгу контролировал . Вадим неплохо оборонялся, даже пытался сообразить болевой. Вообще самая острая ситуация в борьбе возникла, когда Вадим попытался сделать гильотину, — показалось, что захват был крепким, но Андерсон вырвался. Активный граунд-энд-паунд Кори включил лишь в конце третьего раунда — всё кончилось ударом головой, причем в прыжке. Над глазом россиянина образовалась большая сечка, и судьи приняли решение признать бой несостоявшимся (после Немков был доставлен в больницу).

Охота на миллион Вадим Немков (справа) и Кори Андерсон во время поединка Фото: Global Look Press/Louis Grasse

Стоит объяснить, почему судьи вынесли такой вердикт. Дело в том, что пятираундовый бой не прошел трех полных раундов. Случись подобный эпизод в четвертом, победитель был бы определен . Представим, что это была концовка не третьего, а четвертого раунда. Если бы судьи решили, что Андерсон ударил головой намеренно, победа была бы присуждена Немкову. Если бы судьи решили, что Андерсон ударил головой неумышленно, то победа досталась бы американцу — он без вопросов забрал второй и третий раунды.

Пора в UFC?

В ближайшее время промоушен должен назначить дату второго поединка, но случится это не так быстро.

— Теперь нам придется немного перегруппироваться и организовать этот бой в ближайшее три-четыре месяца , — пояснил Cageside Press президент Bellator Скотт Кокер. — Нужно убедиться, что оба парня полностью восстановились и имеют возможность провести полноценный тренировочный лагерь. Как только всё будет сделано, мы обязательно проведем этот бой. Возможно, в конце лета, в августе или сентябре. Пока Гран-при остается без чемпиона .

Интересно, что сам Андерсон стал возмущаться решением судей и даже бросил бутылку на пол. Это странно, ведь сразу после удара головой он показал на свой лоб — мол, «я пробил вот этим местом» . Такое поведение можно объяснить тем, что правила ММА — темный лес для многих. На всеобщее обозрение вывешены лишь самые очевидные положения. Так что неудивительно, что бойцы знают правила на том же уровне, что и фанаты.

Охота на миллион Кори Андерсон Фото: Global Look Press/Louis Grasse

— На мой взгляд, победу должны были отдать Немкову , — отметил «Известиям» ветеран MMA Сергей Харитонов. — Со стороны Андерсона был запрещенный удар головой. Тут есть вопросы к судьям . Если было нарушение правил, то победитель — Вадим. Его переход в UFC? Конечно, надо пробовать. В этом нет ничего такого. Посмотрим, что получится.

Схожее мнение высказал и президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

— Если контракт позволяет, то Вадиму давно пора перейти в UFC . Ты можешь 20 раз стать чемпионом Bellator, но, если ты не станешь топовым бойцом UFC — признание к тебе не придет. По уровню мастерства Немков давно должен был начать драться в лучшей лиге мира. Без вариантов. У него всё для этого есть, — подчеркнул он изданию «Спорт-Экспресс».

На счету 29-летнего российского спортсмена в ММА — 15 побед и два поражения.