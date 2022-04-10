Судейский молот: как Яна лишили победы в реванше со Стерлингом

Самый долгожданный бой этой весны закончился судейским скандалом. По мнению американских судей, Алджамейн Стерлинг оказался сильнее Петра Яна на турнире UFC 273 в Джексонвилле (США). Однако ни эксперты, ни президент UFC Дана Уайт были недовольны этим решением. Вероятно, что соперники проведут третий бой, но, как скоро это случится, неизвестно. Свой пояс удалось защитить и австралийскому бойцу Александру Волкановски, победившему корейца Чон Чхан Сона, известного по прозвищу Корейский Зомби (технический нокаут в четвертом раунде). Главное же шоу вечера выдали Хамзат Чимаев и Гилберт Бернс.

3:2 или 2:3

В марте прошлого года Петр уже разбивал звездного соперника. Переигрывал Стерлинга в стойке, бросал на пол. Делал с ним то, что хотел. Но в четвертом раунде Ян ударил Стерлинга коленом в голову, когда тот сидел на канвасе. Такие удары в UFC запрещены. Американец упал, дав понять, что больше не в состоянии продолжать поединок. В итоге победа была присуждена Стерлингу. Он стал новым чемпионом в легчайшем весе. Ян и Стерлинг и так недолюбливали друг друга, а когда соперник стал выкладывать в соцсети свои фото с чемпионским поясом, их отношения испортились окончательно.

Судейский молот Петр Ян Фото: Global Look Press/Louis Grasse

Реванш был назначен на 30 октября, но Алджамейн снялся с боя из-за травмы шеи, хотя уже на следующей день выложил фото с интенсивной тренировки. Соперником Петра в итоге стал Кори Сэндхаген. Российский боец победил единогласным решением судей и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе. Временный пояс вводится, когда регулярный чемпион по той или иной причине выбыл на длительный срок, то есть пояса Стерлинга не лишили.

И вот наконец-то долгожданный реванш, который обещал быть максимально жестким. Перед боем соперники оскорбляли друг друга, это точно не было похоже на легкий трешток. В первом бою Стерлинг был очень активен в стартовом раунде. Были моменты, когда он даже перебивал Яна в стойке (правда, удары не были ощутимыми). Здесь же он избрал принципиально иную тактику. В начале поединка Алджамейн попробовал сделать тейкдаун, но Ян защитился. Затем же Стерлинг стал кружить по октагону, держась на дистанции. Ян действовал исключительно первым номером. Точных ударов было минимум — что с той, что с другой стороны. Но раунд, безусловно, остался за Петром — за счет давления. Да и самый жесткий удар нанес именно он: в конце Стерлинг неудачно прошел в ногу и получил в ответ левый боковой.

А вот во втором раунде случилось неприятное: Стерлинг перевел Яна, а затем забрался ему за спину. Удушение сзади — коронка Алджамейна. Эту позицию он не упускает, как и в этот раз. Четыре минуты Стерлинг находился за спиной у российского бойца, но тот все же не дал ему выйти на удушение.

Судейский молот Петр Ян и Алджамейн Стерлинг во время турнира UFC 273 на Vystar Memorial Arena, Флорида, США Фото: Global Look Press/Louis Grasse

Полторы минуты третьего раунда прошли в стойке, три с половиной минуты — в партере. Ян дважды защитился от тейкдаунов, в стойке, к сожалению, толком ничего не сделал, а потом опять оказался внизу. И снова Стерлинг залез ему за спину, контролировал, но удушающий так и не провел. Первые три раунда реванша Алджо провел несравнимо лучше, чем первые три раунда первого боя. Яну ни в коем случае нельзя было проигрывать четвертый раунд. И он его выиграл. Петр сразу пошел в атаку, затем выбросил точную двойку, потом удар коленом в прыжке. Стерлинг едва не поймал российского бойца на небольшой ошибке, оказался у него за спиной, но Ян стряхнул его с себя, после чего оказался в гарде, откуда и доработал раунд. Петр сумел переломить ход этого сложнейшего боя.

Первая половина пятого раунда получилась нервной: Стерлинг вновь попробовал зайти Яну за спину, прижал его к сетке, но Петр в конце концов развернул его. А затем колено в прыжке и доминирование в стойке. Алджо тщетно пытался проходить в ноги, но Ян накрывал его, а затем атаковал сбоку, когда тот находился на коленях. Итак, второй и третий раунд — за Стерлингом, четвертый и пятый — за Яном. Это вне всяких сомнений, и все трое судей в этом сошлись. Первый же раунд двое из них отдали Стерлингу — в результате он победил раздельным решением. Спорно. На стороне Яна в первом раунде были давление, несколько защит от переводов, жесткое попадание в конце. Алджамейн же только и делал, что бегал по октагону. Судейское решение возмутило Яна. В октагон-интервью Петр потребовал реванша. «Меня обокрали!» — заявил он.

— Очень неожиданный итог, — признался «Известиям» и бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко. — Был уверен, что что Петр уверенно выиграет. На деле же был близкий бой. Стерлинг хорошо подготовился. Он сделал правильные выводы, но заслужил ли победу? Это был равный бой без серьезного урона с обеих сторон. Первый раунд решил все. Но Петр из практики первый раунд несильно активно работает, присматривается. Стерлинг для судей был более активный. Самое главное — в конце первого раунда он нанес последний удар. Может быть, это повлияло. Раздельное решение, оно могло быть и в ту, и в ту пользу. Но всегда есть пресловутый человеческий фактор. Всю жизнь американские судьи к нам относились не очень доброжелательно. Не помню, чтобы в равных боях судьи отдавали победу русским бойцам.

Судейский молот Алджамейн Стерлинг и Петр Ян во время турнира UFC 273 на Vystar Memorial Arena, Флорида, США Фото: Global Look Press/Louis Grasse

Согласен с россиянами и президент UFC Дана Уайт.

— Судьи начудили, мне показалось, что 3:2 было в другую сторону [Яна], — заявил Уайт на пресс-конференции. — Я не знаю, как вы все подсчитали бой. Все упирается в то, как считать первый раунд. Трилогия? Этот бой остается на повестке, Петр Ян — один из самых крутых бойцов этого дивизиона, но, скорее всего, мы сделаем бой Стерлинга с Ти Джеем Диллашоу.

Шоу Хамзата

Не меньше в России ожидали и бой уроженца Чеченской Республики Хамзата Чимаева (представляет Швецию) и бразильца Гилберта Бернса. Для Хамзата это был пятый поединок в UFC (до этого были четыре уверенные победы) и первый соперник топ-уровня. Бернс — второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе, который дебютировал в UFC еще в 2014 году, за это время одолев многих именитых противников и несколько раз получая чемпионские бои.

Однако Чимаева не испугал звездный статус оппонента. Хамзат смело шел в атаку, а в конце первого раунда отправил Гилберта в нокдаун правым джебом. Далее последовал жесточайший граунд-энд-паунд, но Бернс выдержал. Чимаев решил сэкономить силы, поднялся и издевательским танцем показал — мол, вставай, давай биться в стойке дальше.

Судейский молот Хамзат Чимаев Фото: Global Look Press/Louis Grasse

Во втором Бернс перехватил инициативу. Хорошо попал правым прямым, разбив Чимаеву нос. Затем была пара попыток прохода в ноги от Гилберта, но Хамзат здорово защитился. А вот ударов он в этом бою пропустил больше, чем во всех предыдущих боях в ММА, вместе взятых. Похоже, что Чимаев вышел с задачей дать людям шоу и едва не поплатился за это. После очередной размашистой атаки Бернс его провалил, контратаковал, и это выглядело очень опасно. Где-то на 4-й минуте раунда Чимаев сбавил темп: он явно подустал (темп боя был сумасшедшим). И концовка осталась за Бернсом. 1:1 по раундам, и все решилось в третьем.

В первой половине раунда Чимаев, как в тот момент показалось, был близок к победе, обрушив на Бернса град мощных ударов у сетки. Гилберт выстоял. Был хороший момент и у бразильца, когда он трижды подряд сильно попал правой. Но в целом Хамзат, постоянно менявший стойки, смотрелся лучше. Итог: победа Чимаева единогласным решением судей (29:28, 29:28, 29:28). Возможно, от него ждали большего, но и Бернс проявил себя самым лучшим образом.

— Хамзат действительно выиграл у Бернса, — отметил «Известиям» президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

— В этом для меня сомнений нет. Но этот бой показал, что Чимаев пока не готов к поединку не только к Камару Усману (действующий чемпион UFC в среднем весе), но и к противостоянию с Колби Ковингтоном. У Хамзата проблемы с функционалкой. Если он не может выиграть бой быстро, то сразу сникает. Ковингтон и Усмен такого не простят. Я думаю, чтобы Хамзату дойти до уровня таких бойцов, ему нужно провести несколько поединков».

Тем не менее, вероятно, в следующем раз Хамзата ждет претендентский бой с Ковингтоном.