Быстрее Орла: как Чарльз Оливейра отстоял титул чемпиона UFC

Чтобы победить Дастина Порье удушающим приемом, Чарльзу Оливейре потребовалось вдвое меньше времени, чем Хабибу Нурмагомедову в 2019 году. В ночь на 12 декабря бразилец выиграл в главном поединке турнира UFC 269 и защитил чемпионский титул в легком весе. В Лас-Вегасе Оливейра одержал убедительную победу в третьем раунде, хотя до этого преимущество было на стороне Порье. Но основная сенсация турнира случилась всё же в соглавном бою вечера. Бразильянка Аманда Нуньес не смогла в шестой раз защитить титул UFC в легчайшем весе, проиграв американке Джулианне Пенье. Пенья победила удушающим приемом во втором раунде. Эксклюзивно в России эти бои можно было увидеть на телеканале РЕН ТВ.

Новые рекорды Оливейры

Похоже, мечте Дастина Порье так и не дано осуществиться: бразилец никогда не будет чемпионом UFC. Весной 2019-го Дастин стал временным чемпионом в легком весе, но тогда ценность этого титула была минимальна — он был введен из-за дисквалификации полноправного чемпиона Хабиба Нурмагомедова. В сентябре того же года Порье и Нурмагомедов всё же провели бой, и Хабиб одержал уверенную победу, поймав американца на удушающий в третьем раунде. Потом Дастин выиграл у Дэна Хукера (бой был совершенно диким) и дважды убрал с пути Конора Макгрегора, заслужив второй титульный шанс. И вот новая неудача.

Карьера Чарльза Оливейры в UFC не менее драматична. Он пришел в лигу 19-летним, выиграл два боя, а потом начал чередовать победы с поражениями. По сути, довольно долго считался середняком. Но начиная с июня 2018-го начал выигрывать. Сейчас у него 10 побед подряд, и это лучшая серия из действующих бойцов легкого дивизиона. Чемпионом же он стал в мае нынешнего года, когда нокаутировал Майкла Чендлера.

Быстрее Орла Чарльз Оливейра против Дастина Порье во время боя на турнире UFC 269 Фото: REUTERS/Stephen R. Sylvanie/USA TODAY Sports

Оливейра бойко начал поединок с Порье: сначала выбросил колено в прыжке (мимо), потом всадил в Порье локоть (в этот раз точно). Но Дастин быстро утихомирил соперника, сбив его ударом правой руки, а потом принялся дальше разбивать бразильца в стойке. За первые пять минут Чарльз пропустил 54 значимых удара, причем за полторы минуты до гонга побывал в нокдауне — после правого хука Порье. Но нельзя сказать, что это было одностороннее избиение — кое-что получилось и у Оливейры. Он провел 48 значимых ударов, но всё же бил не так жестко, как его оппонент.

Интересно, что в первом раунде бразилец ни разу не попытался перевести бой в партер. Хотя вроде бы очевидно, что в грепплинге он куда сильнее, чем Порье. Зато второй раунд практически полностью прошел на полу. Оливейра c большим трудом, но всё же затащил Порье в партер, а там стал активно работать локтями из гарда.

В третьем раунде всё и закончилось. Оливейра поставил соперника в неудобное положение у сетки, а потом поступил креативно — запрыгнул Порье на спину, после чего взял шею американца в замок. Первая попытка задушить не прошла, а вот во время второй Дастин постучал в знак сдачи. Блестящая победа Оливейры, который «задушил» Порье даже быстрее Хабиба. Нурмагомедов сделал это на 2:06 третьего раунда, а Оливейра — на 1:00.

Президент UFC Дана Уайт наградил Чарльза бонусом за лучшее выступление вечера — это уже 12-й подобный бонус в его карьере, рекорд UFC. Бразилец обновил и два других важных рекорда промоушена — теперь на его счету 15 побед сабмишенами и 18 досрочных побед.

«Я чемпион мира. Я фигура. Они говорят, я делаю: 15 побед сабмишенами в UFC, — заявил после боя Чарльз Оливейра. — Порье много попадал по мне, но я продолжал идти вперед. У меня лучшая команда в мире, спасибо моим тренерам, спасибо всем, кто болел за меня».

Быстрее Орла Чарльз Оливейра празднует свою победу Фото: REUTERS/Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports

В зале в этот вечер присутствовал Джастин Гэтжи. Похоже, именно он станет следующим соперником Оливейры. Ислам Махачев же будет биться за пояс, если победит Бенеила Дариуша: бой между ними состоится 27 февраля 2022 года.

— Может ли Махачев претендовать на бой с Оливейрой? Конечно, почему бы и нет, — считает российский боец ММА Адам Яндиев. — Их уровни сопоставимы. Они оба борцы. Вот и проверим, чья борьба окажется лучше, наша или их. Я думаю, что Ислам точно не слабее бразильца. Это был бы очень интересный бой.

Новая королева

Если победа Оливейры над Порье предсказывалась специалистами заранее, то мало кто из экспертов ожидал, что Джулианна Пенья сможет разбить Аманду Нуньес. Очень уж явной фавориткой была бразильянка. Ставки на Пенью принимались из расчета 1 к 10. И действительно, кто такая Нуньес и что мы знаем о Пенье?

Аманда выиграла 12 боев в UFC подряд, взяла чемпионский титул и в легчайшем весе, и в полулегком. За последние годы лишь Валентина Шевченко сумела навязать ей конкурентную борьбу (но оба раза проиграла), а Крис Сайборг и вовсе была разбита в пух и прах. Пенья же подошла к бою с рекордом 5-2 в UFC. В 2017-м она проиграла всё той же Вале Шевченко (армбаром), в 2020-м — Жермейн де Рандами (гильотиной). Причем после проигрыша де Рандами одержала лишь одну победу — над Сарой Макмэнн (удушением сзади) в январе 2021-го.

В общем, по всем прогнозам, выиграть Пенья в этот вечер не могла. Но она выиграла. И это главный апсет (неожиданный исход матча, когда аутсайдер обыгрывает фаворита) года. Да и вообще один из главных апсетов в истории UFC. Да что там UFC — всей истории ММА.

Быстрее Орла Джулианна Пенья против Аманды Нуньес (справа) во время боя на турнире UFC 269 Фото: REUTERS/Stephen R. Sylvanie-USA/TODAY Sports

И ведь первый раунд для Нуньес вообще не предвещал беды. На 1:20 она сбила Пенью с ног, а затем решила расправиться с противницей в партере. Заправила ногу, вышла на удушающий, но он не удался. В любом случае этот раунд бразильянка забрала без вопросов. В перерыве она улыбалась.

Во втором раунде Пенья сразу предложила Нуньес очень высокий темп в стойке. Зашел один джеб, второй, третий. Потом локоть, правый прямой, затем серия ударов... И Нуньес «поплыла»: стала низко держать руки, пропала концентрация. Пенья принялась разбивать соперницу, проходил чуть ли не каждый удар. Аманда дралась просто кошмарно. Да она с самой первой секунды раунда смотрелась как-то странно. Никогда не было такого, чтобы Нуньес пропускала так много. Да еще и джебов (размах рук у них с Пеньей, кстати, одинаковый).

Ну а когда в цель залетели сразу четыре джеба подряд, стало окончательно ясно: до гонга Нуньес не дотянет. Так и вышло. Пенья после этих джебов накинулась на нее с серией, прижала к сетке, перевела вниз, а потом исполнила удушение сзади. Сломленная Аманда постучала практически сразу. Ее потрясающая 12-матчевая победная серия оборвалась. Теперь королева легчайшего дивизиона — Джулианна Пенья.