Петр снова первый: Ян завоевал титул временного чемпиона UFC

Главное событие осени в смешанных единоборствах — UFC 267 — оправдало ожидания даже самых искушенных фанатов. Особенно российских. В со-главном бою вечера Петр Ян в ожесточенной рубке победил американца Кори Сэндхэгена и стал временным чемпионом в легчайшем весе. В легком весе Ислам Махачев довольно легко финишировал новозеландца Дэна Хукера, а вот тяжеловесу Александру Волкову пришлось помучиться с поляком Марчином Тыбура. Эксклюзивно в России эти поединки можно было увидеть на телеканале РЕН ТВ. Поболеть за Петра Яна в Абу-Даби прилетела солидная группа поддержки - около 150 человек. Это друзья, партнеры по клубу «Архангел Михаил» и просто болельщики, в числе которых были замечены известные шоумены Михаил Галустян и Нурлан Сабуров. Такой мощной поддержки, как у Петра, в этот вечер не было ни у одного из участников UFC 267.

Пятираундовая перестрелка

В ночь на 31 октября по московскому времени Петр Ян вышел на свой девятый бой в UFC. Первые семь он выиграл, в июле 2020-го став чемпионом в легчайшем весе, — тогда тоже в Абу-Даби он сокрушил великого Жозе Альдо. В марте 2021-го Петр проводил первую защиту титула в Лас-Вегасе. Все шло к победе сибиряка над американцем Алджамейном Стерлингом — причем досрочной. Но в четвертом раунде случилось непредвиденное: когда Стерлинг был на четвереньках, Ян пробил коленом ему в голову. Этот удар в ММА запрещен. Алджо дал понять, что не в состоянии продолжать поединок, и в результате ему были присуждены и победа в бою, и чемпионский титул.

Реванш был назначен на UFC 267, но Стерлинг снялся с боя, сославшись на боли в шее. Причем в тот же день, когда появилась эта новость, было опубликовано видео, как он отрабатывает удары со своим другом Мерабом Двалишвили. «Стерлинг сбежал», — уверен Ян. Так соперником Петра стал Кори Сэндхаген — один из лучших ударников легчайшего дивизиона. Довольно быстро стало ясно, что настолько неудобного соперника у Яна в профессиональных ММА еще не было. Сэндхаген прекрасно работал на ногах, не давая Петру приблизиться и расстреливая его с дистанции. Плюс к этому Кори постоянно менял стойки, что почти всегда создает дополнительные проблемы — проще говоря, замешательство. Первый раунд американец забрал без вопросов.

Петр снова первый Бой между Кори Сэндхэгеном и Петром Яном Фото: youtube.com/UFCRussia

Во втором Ян начал приноравливаться к сопернику. Стал чаще попадать, больше поддавливать. Началась лихая, а главное — техничная перестрелка ударами. Это был бой для настоящих гурманов ММА. Кори был чуть-чуть точнее, но панчи Петра выглядели чувствительнее.

В третьем раунде Петр отправил соперника в нокдаун. Бой был равным, но россиянин добавил в давлении и в конце концов настиг американца бэкфистом и последующим левым боковым. Сэндхаген упал, но добить его не получилось. Закончился раунд грепплинг-схваткой. Да, третья пятиминутка однозначно осталась за Петром.

Ян выглядел лучше и в четвертом раунде, все чаще и чаще жестко попадая. Хорошо заходили прямые удары, а голова Кори так опрокидывалась назад, что его близким в эти моменты, наверное, становилось страшно. Сэндхагену в середине раунда удался тейкдаун, но Петр быстро поднялся. Вообще, его умение защищаться от борьбы — это особое искусство. Сам же Ян в борьбу не шел, хотя и борется прекрасно.

В пятом раунде бойцы не снизили темп, показав великолепную функциональную готовность. Да все в этом поединке было великолепно: филигранная техника, напряжение, огромное количество комбинаций в стойке. Не безбашенный мордобой, а умная и при этом очень зрелищная тактическая игра. Итог: победа Петра Яна единогласным решением судей 49-46, 49-46, 49-46.

Петр снова первый Петр Ян на пресс-конференции после боя Фото: youtube.com/UFCRussia

— Удары Сэндхагена не наносили особого урона Петру, — отметил в беседе с «Известиями» экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко. — Да, бой вышел интересным для болельщиков, но Ян выиграл его уверенно, не затратив лишних сил. Думаю, была бы его воля, он подрался бы еще раз в этом году.

Время Ислама

В июле Махачев заставил сдаться Тиаго Мойзеса, одержал пятую победу подряд в UFC и справедливо вышел на пятую строчку рейтинга легкого дивизиона. Время, когда его не замечали, держали ниже 10-й строчки рейтинга, закончилось. Теперь он топ во всех отношениях. На UFC 267 Ислам должен был подраться с экс-чемпионом UFC в легком весе Рафаэлем дос Аньосом, с которым должен был встретиться еще осенью прошлого года. Однако их бой был отменен в третий раз — из-за травмы бразильца. На замену согласился выйти Дэн Хукер.

Хукер выглядел даже предпочтительнее для россиянина. Бразилец — ветеран ММА, чьи лучшие годы уже позади. Новозеландец же — боец в самом расцвете сил, да и в рейтинге легкого веса он находится выше дос Аньоса — на шестом месте (дос Аньос — на восьмом). Плюс на бумаге ударник Хукер — удобный соперник для блестящего грепплера Махачева.

Петр снова первый Ислам Махачев и Дэн Хукер Фото: youtube.com/UFCRussia

Так и получилось. В начале боя Ислам показал, что выбрасывает правый оверхенд, а сам сделал тейкдаун. Причем Хукера он приземлил прямо напротив своего секунданта — Хабиба Нурмагомедова. А через две минуты все закончилось — Махачев сделал кимуру, новозеландец вскрикнул от боли, и рефери остановил поединок. Это была девятая победа Ислама в UFC и третья в этом году — и снова досрочная.

— Вот и настало время, — сказал Ислам в октагон-интервью Даниэлю Кормье. — Теперь я могу говорить. Девять побед подряд — я готов к титульному бою. Сейчас этот дивизион в спящем состоянии, я хочу раскачать его. Финиш? Когда я перевожу соперника — я могу финишировать любого. Мой грепплинг на другом уровне, лучший в этом дивизионе. Я хочу забрать этот пояс и долго удерживать его.

Блестящая защита

Александр Волков был явным фаворитом в бою с Марчином Тыбура. По оценкам экспертов и букмекеров. Да, Тыбура подошел к поединку на серии из пяти побед подряд, но никого из топов он не побил. Да, он неплохой ударник, но топовы. Он неплохой грепплер, но совсем не Фабрисиу Вердум, которому Волков в марте 2018-го не позволил сделать в партере абсолютно ничего, а потом нокаутировал. Кстати, Тыбура и Волков могли подраться друг с другом еще в М-1 — оба были чемпионами этого промоушена, но выступали там немного в разное время: Тыбура с 2013 по 2015 год, а Волков — с 2009-го по 2011-й и в 2016 году.

Тыбура сразу пошел вперед. Геймплан был ясен — пытаться максимально быстро разорвать дистанцию, клинчевать, делать тейкдауны. Дистанцию он разрывал действительно быстро, но в разменах — а в первом раунде их было немало — Волков был лучше. Что касается тейкдаунов, то не прошел ни один. Более того, одна из попыток перевода закончилась полным фиаско — Волков оказался в гарде, откуда и доработал раунд. Первую пятиминутку российский боец выиграл без вопросов.

Петр снова первый Бой между Александром Волковым и Марчином Тыбурой Фото: youtube.com/UFCRussia

В начале второго раунда Тыбура добавил агрессии. Тейкдауны по-прежнему не проходили, а вот в стойке он смотрелся ничуть не хуже Волкова. К середине раунда поляк заметно устал. Но устал и Александр, всегда славившийся своей функционалкой. Москвич смотрелся каким-то вялым — не использовал джебы, редко бил ногами. Стало тревожно. Однако на третий раунд Тыбуры уже не хватило. Волков снова начал перебивать его на руках, добавляя фирменные фронт-кики. И, конечно, без проблем пробивал блок соперника — в этом Александру равных в тяжелом дивизионе UFC нет. Джеб он, правда, по-прежнему не использовал. Возможно, от Волкова ждали большего, но главное — результат, а это победа единогласным решением судей. Ну и что понравилось, так это защита Александра от борьбы: он отразил 14 попыток Тыбуры сделать тейкдаун от 14.