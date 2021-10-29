Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол. Чемпионат России. «Зенит»–«Динамо»

Два лидера РПЛ сойдутся между собой в 13-м туре . «Зенит» в прошлые выходные устроил беспрецедентный разгром московскому «Спартаку» (7:1) и теперь собирается огорчить другого соперника из столицы — «Динамо». Возглавляя турнирную таблицу, петербургский клуб опережает идущих вторыми бело-голубых всего на три очка, и пятничная встреча может стать определяющей в раскладе сил в чемпионской гонке .

29 октября, 19:00. Стадион «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Смешанные единоборства. Турнир UFC 267

Масштабный вечер боев пройдет в субботу в Объединенных Арабских Эмиратах. Российские поклонники ММА снова смогут увидеть самые зрелищные и захватывающие поединки в прямом эфире — их покажет РЕН ТВ . Всего в программе 15 боев — девять в предварительном и шесть в основном кардах. Главным событием вечера станет бой за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе между поляком Яном Блаховичем и бразильцем Гловером Тейшейрой. Но нашу публику гораздо больше будет интересовать схватка за пояс временного чемпиона UFC в наилегчайшем весе между россиянином Петром Яном и американцем Кори Сэндхагеном . Кроме того, в основном карде выделяются еще два противостояния с участием наших соотечественников. Александр Волков в тяжелом весе готовится сразиться с поляком Марчином Тыбурой, а в легком весе Ислам Махачев будет биться с новозеландцем Дэном Хукером.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

30 октября, 21:00. «Этихад Арена» (Абу-Даби, ОАЭ). Прямая трансляция на РЕН ТВ

Художественная гимнастика. Чемпионат мира

Первое крупное постолимпийское соревнование подходит к концу. После скандального проигрыша золотых медалей на Играх в Токио наши гимнастки вернулись в Японию, чтобы взять реванш уже на первенстве планеты . Наши главные звезды сестры-близнецы Дина и Арина Аверины уже завоевали семь медалей. Дина выиграла золото в упражнениях с мячом, обручем и булавами, а также серебро с лентой. У Арины серебро с мячом и булавами и бронза с лентой. Но главные схватки пройдут в выходные, когда определятся победители в двух олимпийских дисциплинах — группах и индивидуальном многоборье.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

29 октября, 11:00, группы, многоборье. 30 октября, 08:30, индивидуальное многоборье. 31 октября, группы: 11:30, пять мячей; 12:20, три обруча + четыре булавы. Главный выставочный центр Западной Японии (Китакюсю, Япония). Прямые трансляции на «Матч ТВ»

Фигурное катание. Этап Гран-при Skate Canada

Олимпийский сезон у фигуристов уже идет вовсю, и в ближайшие выходные закончится североамериканская часть Гран-при. После первого этапа в Лас-Вегасе стартует второй — он пройдет в Ванкувере. Как обычно, основное внимание будет приковано к российским лидерам женского катания, где выступят чемпионка мира – 2015 Елизавета Туктамышева, чемпионка Европы – 2020 Алена Косторная и чемпионка мира среди юниоров – 2020 Камила Валиева . Среди пар участие примут бронзовые призеры чемпионата Европы – 2020 Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. В танцах на льду дебютирует на столь высоком уровне дочь сильнейшего тренера современности Этери Тутберидзе Диана Дэвис, выступающая вместе с Глебом Смолкиным. Еще одними дебютантами станут Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный. У мужчин на лед выйдут серебряный призер чемпионата Европы – 2019 Александр Самарин, действующий вице-чемпион России Макар Игнатов и действующий победитель мирового командного чемпионата Евгений Семененко.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

29 октября, 23:00, пары, короткая программа. 30 октября: 00:35, мужчины, короткая программа; 03:00, танцы на льду, ритм-танец; 04:45, женщины, короткая программа; 23:00, пары, произвольная программа. 31 октября, произвольные программы: 00:45, мужчины; 03:30, танцы на льду; 05:30, женщины. Арена «Дог Митчелл Тандербёрд» (Ванкувер, Канада). Прямые трансляции на Первом канале

Теннис. St. Petersburg Open

Две недели большого тенниса на территории России подходят к концу. Вслед за Кубком Кремля в Москве завершается мужской турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге. Борьбу за трофей продолжает его действующий обладатель россиянин Андрей Рублев, который в пятницу встретится в четвертьфинале с голландцем Ботиком Ван де Зандшульпом . Рублев остался последним нашим представителем в одиночном разряде, после того как в четверг вылетели Аслан Карацев и Карен Хачанов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

29 октября, 13:00–18:30, четвертьфиналы. 30 октября, 13:00, полуфиналы. 31 октября, финалы: 14:00, пары; 16:30, одиночный разряд. «Сибур Арена» (Санкт-Петербург). Прямые трансляции на «Матч! Страна»

Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ

В пятницу вечером в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) состоятся сразу два принципиальных противостояния — одно в Западной конференции, другое в Восточной . Лидер Запада петербургский СКА приедет в гости к московскому «Динамо», которое отстает от армейцев на пять очков и имеет игру в запасе. Если бело-голубые обыграют команду из Северной столицы в основное время, то существенно обострят борьбу в своей конференции. Проводящий неудачный последний месяц омский «Авангард» сейчас идет шестым на Востоке, отставая уже на 18 очков от лидирующего магнитогорского «Металлурга» при двух играх в запасе. И пока первоочередной задачей для «ястребов» остается догнать первую четверку конференции, одного из этих клубов они примут на своей арене в Балашихе. Речь идет об уфимском «Салавате Юлаеве», который сейчас третий. Он также сыграл на два матча больше «Авангарда» и опережает его на 10 очков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

29 октября, 19:30: стадион «ВТБ Арена» (Москва); «Ледовый дворец имени Юрия Ляпкина» (Балашиха). Прямые трансляции на «КХЛ ТВ» и «КХЛ Прайм»

Баскетбол. Евролига

После шести туров регулярного чемпионата Евролиги лишь одна российская команда находится в зоне плей-офф (в первой восьмерке) — московский ЦСКА. В пятницу вечером армейцам, как и двум другим нашим представителям, предстоит провести очередные матчи в турнире . Идущие шестыми красно-синие поедут в гости к замыкающему зону плей-офф «Монако». Позади него с таким же количеством набранных очков идут петербургский «Зенит» и «Баскония», которые сыграют между собой в Северной столице. А находящийся внизу таблицы казанский УНИКС примет на своей площадке занимающий второе место мадридский «Реал».

Фото: РИА Новости/Михаил Сербин

29 октября: 19:00, «Баскет-холл» (Казань); 20:00, СК «Юбилейный» (Санкт-Петербург); 21:00, стадион «Луи II» (Монако)