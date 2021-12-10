Финишная кривая: сможет ли Порье забрать титул у Оливейры

UFC 269 станет последним номерным турниром уходящего года. В главном событии вечера 12 декабря в Лас-Вегасе действующий чемпион легкого дивизиона Чарльз Оливейра попробует провести первую защиту титула, встретившись с бывшим временным чемпионом Дастином Порье . Несмотря на то что поясом владеет Оливейра, многие эксперты и бойцы считают Порье фаворитом. Редко к чемпионским поединкам претендент на пояс выходит в таком статусе. Во втором по значимости бою вечера чемпионка UFC в женском легчайшем весе непобедимая Аманда Нуньес выйдет в октагон против Джулианны Пеньи. Эти противостояния можно будет эксклюзивно посмотреть в прямом эфире на РЕН ТВ.

Оливейра–Порье

Мероприятие традиционно начнется вечером, 11 декабря, но из-за разницы во времени в Москве будет ночь и утро 12 декабря. Особое внимание зрителей приковано к поединку Чарльза Оливейры и Дастина Порье.

За свою карьеру в профессиональных промоушенах, которая началась в 2008 году, Оливейра выступал в двух дивизионах — полулегком и легком (иногда бился в промежуточных весовых категориях из-за перевеса). Сегодня это довольно крупный легковес . При росте в 178 см размах его ног составляет 104 см, а рук — 188 см. У бойца колоссальный опыт в бразильском джиу-джитсу, имеет черный пояс с третьим даном. Именно навыки в партере помогли спортсмену стать рекордсменом UFC по количеству досрочных побед (17), а также побед болевыми или удушающими приемами (14). В активе 31-летнего чемпиона из Бразилии 31 победа, восемь поражений и один бой, признанный несостоявшимся. Как и россиянин Ислам Махачев, Оливейра идет на серии из девяти побед в легком дивизионе, который по праву считается самым конкурентным в UFC.

Финишная кривая Чарльз Оливейра Фото: Getty Images/Carmen Mandato

Если раньше Оливейра предпочитал проводить свои поединки исключительно на земле, то сейчас боец не прочь «зарубиться» в стойке. Тому подтверждение последний бой бразильца против Майкла Чендлера. Едва не оказавшись в нокауте в первом раунде, Оливейра смог реабилитироваться во второй пятиминутке, оформив победу нокаутом и тем самым став обладателем вакантного титула чемпиона легкого дивизиона. До этого пояс принадлежал непобежденному россиянину Хабибу Нурмагомедову, который в октябре 2020 года после третьей защиты титула против Джастина Гэтжи решил завершить карьеру профессионального бойца, добившись рекорда 29-0.

Претенденту на пояс 32 года. Он уступает сопернику в антропометрии: 175 см роста, размах рук — 183 см, размах ног — 102 см. Главный козырь Порье — настойчивость и желание биться до конца. Также боец хорошо «дышит» и обладает неплохим кардио. Порье уже владел поясом временного чемпиона, но в объединительном поединке был задушен в третьем раунде всё тем же Нурмагомедовым.

Дастин закрыл поражение от «Орла», выиграв единогласным решением судей у Дэна Хукера, — это был один из самых красочных поединков 2020 года. Затем, в 2021-м «Бриллиант» дважды победил досрочно Конора Макгрегора. 23 января в статусе крупного андердога Порье смог отправить ирландца в технический нокаут во втором раунде. Ранее Макгрегор никогда не проигрывал в стойке. 11 июля Дастин разгромил Конора в партере, а в конце спортсмену из Ирландии пришлось вызывать врача, так как боец повредил левую ногу в конце первой пятиминутки. Итог: очередная победа техническим нокаутом в копилке Порье.

Он, как и Оливейра, раньше выступал в полулегкой весовой категории. Его профессиональная карьера началась в 2009 году. За это время боец одержал 28 побед в 35 боях (15 нокаутов, шесть сдач и семь судейских решений), проигрывал шесть раз, а еще один его бой признали несостоявшимся.

Титульный поединок будет состоять из пяти раундов по пять минут каждый. Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов дал свой прогноз на противостояние Оливейры и Порье.

Финишная кривая Хабиб Нурмагомедов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Дня два назад я смотрел интервью Майка Брауна, тренера Дастина. И он говорил интересные вещи про «красную зону». Нельзя входить в «красную зону» Оливейры. Потому что этот парень — настоящий финишер, он очень опасен . Если Дастин сможет затянуть Оливейру в глубокий океан, как он обещает, тогда он победит. Но если он поторопится, у Оливейры будет шанс. А так, думаю, 60 на 40 в пользу Порье. Потому что у него есть кардио и есть дух. Но Чарльз очень и очень опасен. Сейчас он настоящий чемпион, — сказал Нурмагомедов в интервью ESPN.

Главный кард

Не менее интересным ожидается противостояние чемпионки UFC Аманды Нуньес и Джулианны Пеньи в легчайшем весе. Нуньес владеет еще и поясом UFC в женском полулегком весе. 33-летняя бразильянка идет на фантастической серии из 12 побед подряд, параллельно удерживая два титула в двух разных весовых категориях. Для нее это будет второй бой с начала 2021 год а. Ее 32-летняя оппонентка из Америки Пенья постарается шокировать публику, отобрав пояс у лучшей женщины-бойца планеты. За последние пять лет претендентка на пояс провела всего четыре поединка, выиграв два из них. Проигрывала болевым приемом на руку чемпионке наилегчайшего дивизиона UFC Валентине Шевченко.

Финишная кривая Аманда Нуньес Фото: Global Look Press/Simon HastegARd/ZUMAPRESS

Главный кард UFC 269 открывает бой с участием восходящей звезды UFC американца Шона О’Мэлли. Противостоять ему будет бразилец Раулиан Пайва. Бойцы сразятся в легчайшей весовой категории.

Вслед за ними болельщиков ждет дебютный поединок экс-чемпиона UFC Коди Гарбрандта в наилегчайшем дивизионе. Американец постарается реабилитироваться после трех поражений в последних четырех поединках. В новой весовой категории поприветствует его новозеландец Кай Кара-Франс.