Прямой эфир

Боксер Кудряшов назвал Папина фаворитом в бою с Прашовичем

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский боксер Дмитрий Кудряшов назвал Алексея Папина фаворитом в поединке против черногорского боксера Дилана Прашовича, отметив, что предстоящий бой станет для него проверкой.

«Для меня, естественно, Алексей выглядит фаворитом в этом бою, но хотелось бы отойти от дружеских отношений и посмотреть объективно. Алексей давно не был в ринге, и это будет своего рода проверка для него, в каких кондициях он сейчас находится. И это здорово, что он сейчас выходит не сразу на титульный бой, а у него есть возможность подраться с бойцом такого уровня», — рассказал боксер «Известиям».

Он добавил, что Дилан Прашович дрался за титул чемпиона мира с британским боксером Лоуренсом Околи, однако не произвел на Кудряшова впечатления «опасного оппонента» ни в одном из трех раундов. Как раз такой соперник Папину и нужен.

«Я думаю, что Алексей этот бой закончит досрочно и все-таки найдет возможность ударить. Оппонент не выглядит таким прочным, поэтому я думаю, что этот поединок закончится досрочно. Но хотелось бы, чтобы Алексей прошел какое-то количество раундов, чтобы посмотреть, в каком он сейчас состоянии», — заключил Кудряшов.

Ранее в этот день боксер Алексей Бабанин оценил шансы Алексея Папина в поединке против Дилана Прашовича. Он отметил, что Папин должен подойти к поединку в полной готовности.

Бой Алексея Папина и Дилана Прашовича возглавит турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Омске 27 мая, который в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

Кроме того, на профессиональном ринге дебютирует двукратный олимпийский чемпион (2004, 2008), чемпион мира, Европы и России по боксу Алексей Тищенко. Его соперником станет Неомар Сермено — бывший чемпион мира по версии WBA.

Также пройдет еще один поединок — звезда поп-MMA Брюс Хлебников выйдет на ринг против Павла Шульского.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022