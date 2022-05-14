Боксер Кудряшов назвал Папина фаворитом в бою с Прашовичем

Российский боксер Дмитрий Кудряшов назвал Алексея Папина фаворитом в поединке против черногорского боксера Дилана Прашовича, отметив, что предстоящий бой станет для него проверкой.

«Для меня, естественно, Алексей выглядит фаворитом в этом бою, но хотелось бы отойти от дружеских отношений и посмотреть объективно. Алексей давно не был в ринге, и это будет своего рода проверка для него, в каких кондициях он сейчас находится. И это здорово, что он сейчас выходит не сразу на титульный бой, а у него есть возможность подраться с бойцом такого уровня», — рассказал боксер «Известиям».

Он добавил, что Дилан Прашович дрался за титул чемпиона мира с британским боксером Лоуренсом Околи, однако не произвел на Кудряшова впечатления «опасного оппонента» ни в одном из трех раундов. Как раз такой соперник Папину и нужен.

«Я думаю, что Алексей этот бой закончит досрочно и все-таки найдет возможность ударить. Оппонент не выглядит таким прочным, поэтому я думаю, что этот поединок закончится досрочно. Но хотелось бы, чтобы Алексей прошел какое-то количество раундов, чтобы посмотреть, в каком он сейчас состоянии», — заключил Кудряшов.

Ранее в этот день боксер Алексей Бабанин оценил шансы Алексея Папина в поединке против Дилана Прашовича. Он отметил, что Папин должен подойти к поединку в полной готовности.

Бой Алексея Папина и Дилана Прашовича возглавит турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Омске 27 мая, который в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

Кроме того, на профессиональном ринге дебютирует двукратный олимпийский чемпион (2004, 2008), чемпион мира, Европы и России по боксу Алексей Тищенко. Его соперником станет Неомар Сермено — бывший чемпион мира по версии WBA.

Также пройдет еще один поединок — звезда поп-MMA Брюс Хлебников выйдет на ринг против Павла Шульского.