Боксер Прашович пообещал «сделать» Папина

Боксер из Черногории Дилан Прашович заявил, что одолеет своего соперника россиянина Алексея Папина на ринге. Об этом Прашович рассказал 21 мая в аэропорте Москвы, откуда он отправится в Омск, где пройдет очередная суперсерия «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Боксер из Черногории выразил уверенность в зрелищности поединка с россиянином. Кроме того, спортсмен чувствует, что может выиграть, так как за плечами у него хороший опыт.

«Я приехал сюда, потому что я могу выиграть. Я хороший боксер, у меня большой опыт в боксе. <…> Папин — хороший, крутой боксер, но я его сделаю», — сказал Прашович.

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Прогноз на предстоящий бой этой пары дал 17 мая и российский юморист Николай Лукинский. Он предположил, что сопернику Папина будет очень непросто, так как считает его профессионалом с хорошей подготовкой.

В тот же день известный боец ММА Сергей Харитонов заявил «Известиям», что Папин — фаворит в бою против Прашовича. Харитонов подчеркнул, что будет болеть за соотечественника.

Помимо этой пары, в предстоящем турнире в соглавном бою на ринге вступят в схватку российские бойцы Иван Штырков и Михаил Мохнаткин, звезда кулачных боев Павел Шульский и обладатель титула «Самый большой бицепс России» Брюс Хлебников, российский боксер Алексей Тищенко и венесуэлец Нехомар Сермено. Кроме того, специальным гостем вечера станет музыкант, поэт и рэп-исполнитель Миша Маваши.

Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в прямом эфире 27 мая в 22:00 мск и в 01:00 (Омск).